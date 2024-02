Elszórtan lehetnek záporok, estig délen zivatarok is

2024. február 10. 16:25

Nyugat-Európa fölött többközéppontú ciklon örvénylik, kelet felé hosszan elnyúló melegfrontja pedig kettéosztja a kontinens időjárását.



Ettől északra döntően anticiklonális hatások érvényesülnek, száraz, hideg légtömeg alakítja az időjárást, így nem csoda, hogy Európa északi és keleti részein napközben is kemény fagyok vannak.



Délen eközben jóval enyhébb és mozgalmasabb az idő. A Földközi-tenger nyugati medencéjében és az Ibériai-félszigeten egy hidegfront mentén, illetve annak előterében többfelé alakult ki zápor, zivatar, nem egy helyről 40 mm-t meghaladó napi csapadékösszegről érkezett jelentés. A legmelegebb Szicíliában és Isztambul környékén van, itt 20 fok köré emelkedik napközben a hőmérséklet.



Vasárnap estig a Kárpát-medence időjárását a déli ciklon alakítja, többfelé számíthatunk csapadékra is, és hazánkban is lehetnek zivatarok.

Várható időjárás az ország területén vasárnap éjfélig: Szombaton dél felől fokozatosan mindenütt megvastagszik a felhőzet, éjszaka pedig be is borul az ég. Estétől dél felől egyre több helyen, de elsősorban hazánk északnyugati felében valószínű eső. A délkeleti tájakon legfeljebb átmenetileg és jelentéktelen mennyiségben eshet.



Vasárnap az ország nyugati, északnyugati, északi tájain borult, esős idő várható. Másutt a felhőzet felszakadozása után erőteljesebb gomolyfelhő-képződés várható, és a Dél-Dunántúl - Észak-Alföld vonalban elszórtan lehetnek záporok, estig délen zivatarok is. Vasárnap estétől viszont e vonal mentén a záporok mellett már másutt is van esély zivatarra.



A délies szelet szombaton egyre kevesebb helyen, vasárnap viszont ismét többfelé kísérhetik erős, sőt vasárnap a Viharsarokban viharos széllökések is. Vasárnap estétől a Dunántúlon északnyugatira fordul, és megélénkül a szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 12 fok között alakul.



A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap az ország északnyugati felén 9 és 14, délkeleti felén 15 és 20 fok között valószínű.



MTi