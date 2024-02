Labdarúgó NB I - Kétgólos Fehérvár-győzelem az MTK otthonában

2024. február 10. 16:59

A Fehérvár 2-0-ra nyert az MTK Budapest vendégeként szombaton a labdarúgó OTP Bank Liga 20. fordulójában, ezzel stabilan őrzi harmadik helyét a tabellán.

NB I, 20. forduló:

MTK Budapest-Fehérvár FC 0-2 (0-2)

Új Hidegkuti Nándor Stadion, 2839 néző, v.: Karakó

gólszerzők: Tóth T. (15.), Stefanelli (25.)

sárga lap: Kata (20.), Hej (73.)

MTK Budapest:

Demjén - Hej, Kádár, Kocsis - Varju (Kovács M., 61.), Bognár, Kata, Horváth A. (Stieber, 61.), Kovács P. (Spalek, 80.) - Jurina, Németh K. (Molnár R., 92.)

Fehérvár:

Tóth B. - Serafimov, Spandler, Gergényi - Bese, Christensen (Pető, 94.), Csongvai, Katona (Kastrati, 63.), Schön (Kovács P.,94.) - Stefanelli (Berki, 70.), Tóth T. (Szabó L., 70.)

Többet birtokolta a labdát az első negyedórában a Fehérvár, amely már az első percben gólhelyzetbe került, majd a 15.-ben a vezetést is megszerezte a 19 éves Tóth Tamás révén. Csakhamar Stefanelli is betalált, szöglet után fejelt a hazaiak kapujába, ezzel a Fehérvár friss igazolása a második mérkőzésén a második gólját szerezte. Az MTK-nak is akadt lehetősége a gólszerzésre, de a helyzeteit jobban kihasználó vendégcsapat magabiztos előnyt dolgozott ki.



A fordulás után a Fehérvár kontrollálta a játékot, még úgy is, hogy időnként átengedte a területet az MTK-nak. A hazai együttes nagy energiát mozgósított a szépítésért és a félidő közepén többször csak Tóth Balázs mentette meg a góltól a vendégeket. Karakó a 85. percben - Kastrati beívelésénél - 11-est ítélt a Fehérvárnak kezezés miatt, de végül VAR-vizsgálat után labdaejtéssel folytatódott a játék.



A vendégcsapat azzal nyerte meg a mérkőzést, hogy az első félidőben a kapu előtt élesebb volt, majd szervezett játékkal őrizte előnyét, az MTK pedig összességében nem tudott komoly zavart okozni a fehérváriak védelmében.

MTi