Zivatarok is kialakulhatnak, sőt még szaharai eredetű por is érkezik

2024. február 11. 09:21

Mediterrán ciklon érkezik, aminek a hatására megnövekszik a csapadékhajlam. Az eső mellett záporok, zivatarok is kialakulhatnak, sőt még szaharai eredetű por is érkezik. Ráadásként tovább folytatódhat a rekordok sorozata.

Várható időjárás az ország területén vasárnap éjfélig: Az ország nyugati és északi tájain folytatódik a borult, többfelé esős idő, másutt a felhőzet napközben történő felszakadozása után erőteljesebb gomolyfelhő-képződés várható. A délkeleti tájakon a legkisebb a csapadék esélye, míg a Dél-Dunántúl - Észak-Alföld vonal szélesebb sávjában elszórtan alakul ki záporos csapadék. Elsősorban e vonal környezetében zivatarokra is számottevő esély nyílik - délután főként délnyugaton, majd másutt is. A délies szelet ismét egyre többfelé kísérhetik erős, sőt a Viharsarokban viharos széllökések is. Estétől a Dunántúlon északnyugatira fordul, és átmeneti mérséklődés után újra megélénkül a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet az ország északnyugati felén 9 és 14, délkeleti felén 15 és 20 fok között valószínű. Késő este többnyire 6, 13 fokot mérhetünk.

met.hu