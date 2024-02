Varga Mihály: a baloldal elvette, mi visszaadtuk a 13. havi nyugdíjat

2024. február 11. 11:06

A baloldal elvette, mi visszaadtuk a 13. havi nyugdíjat, hétfőtől 2,5 millió idős honfitársunk kapja meg ismét a 13. havi nyugdíjat a februári ellátással együtt - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a Nyitrai Zsolt miniszterelnöki főtanácsadó Facebook-oldalán vasárnap délelőtt közzétett videóban.

A nyugdíjasok februárban átlagosan több mint 460 ezer forintot kapnak az alapnyugdíjukkal együtt - tette hozzá Varga Mihály.



A pénzügyminiszter elmondta: a költségvetés a jelenlegi nehéz és veszélyes időkben is biztosítja az ehhez szükséges több mint 1000 milliárd forintot. A kormány teljesíti 2010-ben tett ígéretét, megőrzi a nyugdíjak vásárlóerejét - hangsúlyozta.



A tavalyi 18,5 százalékos emelést már januárban egy újabb, 6 százalékos emelés követte. 2010 óta a nyugdíjak összege több mint kétszeresére nőtt, vásárlóereje 20 százalékkal emelkedett - ismertette.



Varga Mihály hangsúlyozta, hogy a nyugdíjasok a jövőben is számíthatnak a nemzeti kormányra.



Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója a videóban elmondta: a nyugdíjasoknak nagyon sokat köszönhet Magyarország, a magyar emberek, családok, éppen ezért a kormány mindig kiáll az érdekeikért és megvédi a juttatásaikat.



"Egyebek között visszaadtuk nekik a korábban a baloldal által elvett 13. havi nyugdíjat, ráadásul megemelt formában. Eddig 5 alkalommal fizettünk számukra nyugdíjprémiumot, amire 2010 előtt sosem volt példa" - mondta.



Hozzátette, hogy az anyagi és erkölcsi megbecsülés mellett fontos a gondoskodás és a biztonság is, ezért indították el a Gondosóra programot, amely biztonságot ad az időseknek és megnyugvást a hozzátartozóknak. Többek között ezekről is olvashatnak a Jókor magazinban, az ország legnagyobb példányszámú lapjában - hívta fel a figyelmet a fideszes politikus.

MTi