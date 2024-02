Drónokkal sorozta meg Oroszország Ukrajnát

2024. február 12. 14:43

Az ukrán légierő 17 elindított orosz támadó drónból 14-et kilőtt. Az információk szerint a támadásoknak nincs áldozata, csupán anyagi kár keletkezett. Az éjszaka útjára indított, majd 14 kilőtt harci drón mellett az ukrán légierő jelentése szerint egy Kh-59-típusú cirkálórakétát is leszedtek - számol be róla a Reuters. A légierő Telegram-üzenetében arról is beszámol, hogy az oroszok S-300-as nagy hatótávolságú föld-levegő rakétákat is indítottak, azonban arról nincs hír, hogy ezek eltaláltak-e célpontokat.

Vasárnap esti beszédében Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elmondta, az orosz erők ismét iráni gyártmányú Sahed típusú drónokkal támadták Ukrajnát. Kijev a légvédelmi kapacitás, valamint az elektronikus hadviselési rendszer fejlesztésén dolgozik. "Ez egyike a legfontosabb célkitűzésinknek idén " - tette hozzá az utóbbira célozva. Szerhij Popko, a kijevi katonai közigazgatás vezetője elmondta, drónokat észleltek a főváros fölött is, ahol mintegy két órán át tartott a légiriadó. Oleh Synehubov, Harkiv kormányzója vasárnap azt mondta, az orosz erők az ő tartományát célozták az S-300-as rendszerekkel az oroszországi Belgorod régióból. Elmondása szerint előzetes információk alapján személyi sérülés nem történt a támadásban, de néhány - nem lakáscélú - épület homlokzata megrongálódott.

