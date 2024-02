Először lép fel hazánkban Matteo Bocelli

2024. február 12. 15:20

Badacsonyi Tamás közleménye szerint a 25 éves énekes-dalszerző Matteo Bocelli a világ legnagyobb presztízsű koncerthelyszínein lépett már fel, szerepelt többek között a New York-i Madison Square Gardenben, a Sydney-i és a Dubai Operaházban, de a washingtoni Fehér Házban is énekelt. Matteo a világsztár tenor, Andrea Bocelli fiaként kivételes zenei oktatásban részesült, és gyakran lép fel az édesapjával is, szólóalbuma tavaly jelent meg.

Matteo hatévesen kezdett zongorázni, 18 évesen lépett először színpadra: Verdit énekelt a római Colosseumban. Édesapjával 2018-ban adták ki a Fall on Me című duettet a szülő-gyermek kapcsolatról, a dal pedig a Diótörő és a Négy Birodalom címet viselő Disney-film egyik betétdala lett. Kamaszkorában fordult a modern pop irányába, leginkább Ed Sheeran énekes-dalszerző zenéje fogta meg, akivel 2023-ban együtt dolgozott első nagylemezén. Ed Sheeran neki írta a Chasing Stars című balladáját.

Badacsonyi Tamás jelezte: a zalacsányi dombok között, 20 hektáros családi birtokon idén három napon át zajló Örvényesvölgy Fesztivál ihletője éppen az Andrea Bocelli és barátai által Toscanában kialakított koncerthelyszín volt.

Idén négy külföldi sztárvendég jön Zalacsányba, köztük a Los Angelesből érkező Morris Madrone és a holland származású Steffen Morrison énekes-dalszerző. Matteo Bocelli zalai koncertje abban tér el a világturné többi állomásától, hogy nem négytagú együttessel, hanem szimfonikus zenekari kísérettel adja elő a dalait - tette még hozzá a fesztiváligazgató.

MTI