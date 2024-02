Fátyolfelhők mellett sok napsütésre számíthatunk

2024. február 13. 16:36

Időjárási helyzet Európában: Közép-Európa fölé délnyugat felől anticiklon nyúlik be, illetve kontinensünk északkeleti határvidékén is magasnyomású légköri képződmény uralkodik. Szárazföldünk többi részén viszont továbbra is mozgalmas, frontokban gazdag az időjárás. Többfelé előfordul csapadék, amely az enyhe idő hatására a legtöbb helyen eső formájában hullik, a Balkán-félsziget, illetve Törökország térségében intenzív csapadékkal kísért zivatarok is kialakulnak.

Északkelet-Európában viszont továbbra is kemény éjszakai fagyok a jellemzőek, és napközben is 0 fok alatt alakul a hőmérséklet, így arrafelé havazásról, az átmeneti zónában ónos esőről is érkezik jelentés.



A Kárpát-medence felett is nyugalomba kerül a levegő a nyugatról érkező anticiklon hatására, így szerdán nagyrészt napos, száraz idő várható.

Várható időjárás az ország területén szerda éjfélig: A keleten lévő összeáramlás (Miskolc-Békéscsaba-vonal) mentén is megszűnnek a záporok, és hajnalra már ott is csökken a felhőzet, kiderül az ég.



Szerdán a gomoly- és fátyolfelhők mellett sok napsütésre számíthatunk, és csapadék sem várható.



A több helyen erős északnyugati szél veszít erejéből, és szerda nappal már csak a Tiszántúlon lehetnek élénk lökések.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -6 és +3 fok között alakul, a szelesebb keleten mérhetjük a magasabb értékeket, a szélcsendes fagyzugokban az alacsonyabbat.



A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán nagyrészt 9 és 12 fok között várható.

MTi