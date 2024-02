Nem szolgálja az európaiak érdekét a brüsszeli migrációs paktum

2024. február 14. 21:29

Nem szolgálja az európaiak érdekét a brüsszeli migrációs paktum, amelyet az Európai Parlament állampolgári jogi, bel- és igazságügyi bizottsága (LIBE) szerdán elfogadott - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a HírTV szerda esti műsorában.

Bakondi György szerint Brüsszelben sokan azt remélik, hogy elnyerhetik a választók bizalmát a júniusi EP-választáson a paktum életbe léptetésével, az ugyanis szigorúbb, mint amit számos baloldali és liberális képviselő jónak tartott volna.



Így is kétséges azonban - mondta -, hogy az EU döntéshozói megfelelő következtetéseket vontak-e le a bevándorlás tapasztalataiból, hiszen az elfogadott jogszabályok alapján például továbbra is központilag osztanák el az Európába érkező migránsokat, de a tagállamoknak kellene visszaküldeniük őket, ha nem jogosultak a menekültstátuszra.



Brüsszel ráadásul ezen felül is kötelezhetne migránsok befogadására válsághelyzet esetén, de nem tudni pontosan, mi számítana válsághelyzetnek - tette hozzá.



Bakondi György szerint nem csak ebből látszik, hogy a brüsszeli vezetés nem az európaiaknak akar kedvezni, hiszen az ukrán gabonaimport engedélyezése szintén nem felel meg az EU érdekének.



Kiemelte: a Soros-tervre kísértetiesen emlékeztető migrációs paktum a magyarok akaratával sem egyezik, kimaradt például belőle az, hogy a migránsoknak az ország területén kívül kell megvárniuk menekültkérelmük elbírálását, és az is furcsa, hogy az uniós előírás alapján az itt élőkkel azonos életszínvonalat kell biztosítani számukra.



Ilyen rendelkezések nem megállítani fogják a bevándorlást, hanem erősíteni, szívóhatást idéznek elő Európa irányába - fogalmazott.



Közölte egyúttal, hogy a Szerbia felől érkező migrációs nyomás valamelyest csökkent, mivel délebbre, az észak-macedón határon is teljesítenek szolgálatot magyar rendőrök, szerb kollégáik pedig igyekeznek meggátolni, hogy a migránsok megközelítsék Magyarország déli határát.



A migránsok legfőbb útvonala most inkább Bosznia-Hercegovina és Románia, de ha változnak a körülmények, ismét nagyobb nyomás alá kerülhet az ország - mondta Bakondi György.



MTi