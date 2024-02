A tömeges migráció következményeire hívták fel a figyelmet Washingtonban

2024. február 15. 09:25

A tömeges migráció, és a hozzá kapcsolódó illegális bevándorlás a 21. század legnagyobb kihívásai közé tartoznak - hangsúlyozta Robert Jenrick, a brit parlament képviselője, a brit kormány volt bevándorlásügyi minisztere szerdán Washingtonban.

A politikus a Heritage Foundation, washingtoni konzervatív elemzőközpont tömeges migrációról szóló rendezvényén kifejtette, hogy az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Európa is ugyanazokkal a kihívásokkal szembesül, amikor az illegális bevándorlást kell kezelnie.



Úgy vélte, hogy a határok biztonsága nemzetbiztonsági kérdés, és kifejtette, hogy ma már csak határozott lépések hozhatnak megoldást, mert a középutas kísérletek kudarcot vallottak. Példaként jegyezte meg, hogy az országok menedékjogi rendszere nem lehet "hátsó kapu" a bevándorlásra, és sürgette, hogy a menedékjog csak tényleges üldöztetés esetén legyen alkalmazható.



A brit politikus arra is rámutatott, hogy a nyugati országoknak a "szívóhatást" meg kell szüntetnie, azt, ami vonzza a bevándorlókat, és ezzel együtt a "tolóhatást", a kiváltó okokat is kezelnie kell, amelyek az elvándorlást okozzák a kibocsátó országokban.

Robert Jenrick kijelentette, hogy a tömeges migrációnak politikai következményei is vannak, és megemlítette az egy nappal korábban az amerikai képviselőházban megszavazott impeachment eljárást a határőrizetért is felelős belbiztonsági miniszter ellen. Az Alejandro Mayorkas hivatali elmozdítását célzó eljárást az Egyesült Államok déli határán kialakult válsághelyzettel indokolták a kezdeményezők.

Kevin Roberts, az eseményt szervező Heritage Foundation elnöke köszöntőjében törvényen kívüli helyzetként írta le az Egyesült Államok déli szárazföldi határszakaszán zajló illegális bevándorlást, és annak mértékét. Egyben szuverenitási kérdésnek nevezte azt, hogy egy ország képes legyen megvédeni határát, és úgy fogalmazott, hogy itt a "Nyugat jövője a tét".

MTi