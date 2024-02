Az ukrán erők visszavonultak egy avgyijivkai állásukból

2024. február 16. 19:13

Az ukrán védelmi erők emberéletek megmentése és a hadműveleti helyzet javítása érdekében visszavonultak a Donyeck mellett fekvő Avgyijivka Zenit elnevezésű állásából a város délkeleti külterületére - jelentette be pénteken Olekszandr Tarnavszkij, a délkelet-ukrajnai szektorban (Tavria) szolgálatot teljesítő ukrán csapatok parancsnoka.

A katonai vezető hozzátette: az ukrán erők jelenleg csapatokat csoportosítanak át, és erősítik az alegységeiket. Szavai szerint több hónapos szembenállás után született meg a döntés a visszavonulásról.



"Ezt a pozíciót mindaddig megtartottuk, amíg lehetővé tette az ellenség hatékony megfékezését és megsemmisítését. Taktikailag ennek az állásnak az elfoglalása nem biztosít stratégiai előnyt az ellenségnek, és nem változtat a helyzeten az avgyijivkai védelmi műveleten belül. Jelenleg folyik a csapatok átcsoportosítása, az utánpótlás és az alegységek új pozíciókba rendezése. Tervben van az alegységek megerősítése" - fűzte hozzá.



Az avgyijivkai szektorban harcoló harmadik ukrán önálló rohamdandár a Facebookon közölte, hogy legalább 15 ezer orosz katona harcol ellenük ezen a frontszakaszon, s az oroszok veszteségei ellenére továbbra is rendkívül nehéz a helyzet. "Dandárunk súlyos vereséget mért az orosz fegyveres erők 74. és 114. önálló gépesített lövész dandárjaira" - írták hozzátéve, hogy becslések szerint mintegy 4200 orosz katona halt meg, vagy szenvedett sérüléseket.



Az ukrán rohamdandár a Telegramon arról is hírt adott, hogy az orosz hadsereg foszfor tartalmú bombákat vet be az Avgyijivkát védő ukrán csapatok ellen. Olekszandr Borgyin, a dandár szóvivője egy tévéműsorban azt mondta, hogy 250 kilogramm és fél tonna súlyú légibombákat dobnak le naponta legalább ötvenszer. A dandár közlése szerint a foszforos bombáktól üzemanyagtartályok gyulladtak ki, és sűrű, mérgező füstben áll a város kokszgyára.



Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken, az orosz hadsereg Avgyijivka elfoglalására tett kísérletével kapcsolatban leszögezte: a katonai vezetéstől mindenekelőtt az ukrán katonák életének megmentését követeli meg. "Emlékszünk arra, mit tesz Oroszország városainkkal és falvainkkal: addig nem nyugszanak, amíg teljesen el nem pusztítanak minden élőlényt, ami ott van. Embereink, katonáink hősiesen védik a stratégiai létesítményeket, és azokat a logisztikai útvonalakat, amelyeken előretörhet az ellenség" - fogalmazott, kiemelte: "a hadseregünk a legfontosabb, amink van, ezért a lehető legkisebb emberveszteségre kell törekednünk".



Andrij Kosztyin ukrán főügyész pénteken újságíróknak kijelentette, hogy Oroszország legalább 24 darab, Észak-Koreában gyártott ballisztikus rakétát vetett be eddig Ukrajna ellen. Szavai szerint a 2023. december 30. és 2024. február 7. közötti időszakban az oroszok legalább 12 támadást intéztek Ukrajna hét régiója - köztük a főváros, Kijev - ellen ilyen típusú rakétával. "Ezekben a támadásokban 14 civil vesztette életét, és több mint 70 ember sebesült meg" - hangsúlyozta a főügyész.



A hadifoglyokkal való bánásmódért felelős koordinációs központ a Telegramon nyilvánosságra hozta, hogy újabb 58 elesett ukrán katona holttestét szállították haza.



Az ukrán vezérkar pénteki harctéri helyzetjelentésében kiemelte, hogy az orosz hadsereg ukrajnai embervesztesége meghaladta a 400 ezret. Az ukrán erők előző nap megsemmisítettek egyebek mellett 23 orosz harckocsit és 21 tüzérségi rendszert.



