BAFTA-díjak - Tarolt az Oppenheimer

2024. február 18. 22:15

Christopher Nolan Oppenheimer című filmje kapta a fődíjak zömét a Brit Film- és Televíziós Művészeti Akadémia (BAFTA) vasárnap esti londoni díjkiosztóján.

Az első atombombát előállító tudóscsoport vezetőjéről, Robert Oppenheimer elméleti fizikusról szóló életrajzi dráma tizenhárom díjra volt esélyes az előzetes jelölés alapján, és hetet el is hozott a Royal Festival Hallban rendezett, viszonylag megbízható Oscar-előrejelzőnek tekintett BAFTA-gálán, amelynek házigazdája David Tennant volt.

Az Oppenheimer kapta a legjobb film díját, Christopher Nolan a legjobb rendezésért járó elismerést, és az Oppenheimert alakító Cillian Murphy a legjobb férfi főszereplő BAFTA-kitüntetését.



Cillian Murphy legfőbb versenytársa a világhírű karmesterről, Leonard Bernsteinről szóló Maestro főszereplője, Bradley Cooper volt.



Ugyancsak az Oppenheimernek ítélték a legjobb eredeti filmzene díját, Robert Downey Jr. a háromórás film férfi mellékszereplőjeként lett BAFTA-díjas, és az alkotás kapta a legjobb fényképezésért, valamint a legjobb vágásért járó elismerést is.



Hasonló diadalt legutóbb Edward Berger Nyugaton a helyzet változatlan című első világháborús drámája aratott: ezt az alkotást tizennégy díjra jelölték, és szintét hetet el is hozott a tavalyi BAFTA-rendezvényen.



Erich Maria Remarque 1928-ban megjelent klasszikus regényének filmadaptációja nyerte a legjobb film, a legjobb nem angol nyelvű film, a legjobb rendező, a legjobb forgatókönyv-adaptáció, a legjobb eredeti filmzene, a legjobb hang és a legjobb fényképezés díját.



Az alkotás ezzel egyben rekordot is döntött, ugyanis a BAFTA-díjak történetében még soha nem kapott ennyi elismerést nem angol nyelven forgatott film.



Az idei BAFTA-díjkiosztón az Oppenheimer mellett Jorgosz Lanthimosz Szegény párák (Poor Things) című filmje is a nagy nyertesek között volt: ezt az alkotást tizenegy díjra jelölte a brit filmakadémia, és a film ötöt el is nyert.



A filmben nyújtott alakításáért Emma Stone kapta a legjobb női főszereplőnek járó elismerést, emellett az alkotásé lett a legjobb smink, a legjobb jelmeztervezés, a legjobb produkciós tervezés díja, valamint a legjobb különleges látványhatásokért odaítélt BAFTA-díj.



Emma Stone mellett Carey Mulligan, a Maestro női főszereplője is versenyben volt ezért a BAFTA-díjért.



A legjobb dokumentumfilm kategóriában az ukrajnai háborúról szóló 20 Days in Mariupol című produkció nyerte el a brit filmakadémia elismerését.

