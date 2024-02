Nincs vége a Kaminski-ügynek – folytatódik Tusk politikai tisztogatása

2024. február 19. 09:54

Folytatódik a tisztogatás Lengyelországban: másik képviselőnek adná át Mariusz Kaminski volt lengyel belügyminiszter mandátumát a szejm elnöke. Bár Mariusz Kaminski és Maciej Wasik kiszabadult a börtönből, az ellenük folyó hadjáratnak, úgy tűnik, még nincs vége. Szymon Holownia, a szejm elnöke levelet küldött Monika Pawlowskának, hogy vegye át Kaminski helyét, ugyanis a házelnök továbbra is megszűntnek tekinti a volt belügyminiszter képviselői mandátumát – számol be róla a wPolityce lengyel hírportál.

Pawlowska megerősítette, hogy megkapta a házelnök levelét, és péntekig választ is ad rá. A házelnök jelezte, hogy amennyiben Pawlowska a törvényileg rendelkezésére álló hét nap alatt nem fogadja el a felajánlott mandátumot, a listán következő személyt fogja felkérni – írja a wPolityce. Mint arról beszámoltunk, Mariusz Kaminski volt lengyel belügyminisztert a varsói elnöki palotában tartóztatták le januárban egy korábbi ítélet alapján, annak ellenére, hogy elnöki kegyelemben részesültek. A szejm elnöke mindkettejük képviselői mandátumát megszűntnek nyilvánította. Holownia döntése ellen mindkét politikus fellebbezett, és a legfelsőbb bíróság rendkívüli ellenőrző kamarája mindkét végzést hatályon kívül is helyezte. Kaminski ügyét azonban a szejm elnöke egy másik bírói testület elé utalta, amely elutasította azt. A Jog és Igazságosság (PiS) párt szerint a házelnök eljárása jogsértő, és továbbra is Kaminskit tekintik a mandátum jogos birtokosának

MN