Lassan vonul le az áradás a Tiszán, a középső szakaszon még emelkedik a vízszint

2024. február 19. 10:53

Több mint háromszáz kilométeren van árvízi készültség jelenleg a Tiszán. A felső szakaszokon másodfokú a védekezés, miközben Tokajnál, ha lassan is, de megindult az apadás. Szolnoknál viszont óráról órára emelkedik a vízszint, az üdülőövezet házait hamarosan el is érheti. Megközelítette a hétvégi házakat a Tisza Szolnokon, a mentetleni városrészben. A folyó vasárnap délután már 668 centiméteren állt, és tovább árad. Emiatt jelenleg elsőfokú készültség van érvényben. Az ingatlanok tulajdonosai homokzsákokkal készülnek az áradásra, várhatóan ugyanis kedden ki is léphet itt a Tisza a medréből.

Szegednél is egyre magasabban áll a Tisza. Vasárnap napközben a Huszár Mátyás rakpartnál 558 centimétert mutatott a vízmérce. Biztonsági okok miatt már tilos volt parkolni a rakparton. A vízügyi igazgatóság folyamatosan tájékoztatja a várost a kockázatokról. A szegediek már hozzászoktak a tiszai árhullámokhoz: sokan ki is jönnek ilyenkor megnézni a medréből kilépő folyót. A Tisza árhulláma jelenleg Tokaj-térségében tetőzik, ide érkezik a most szintén áradó Bodrog is. A településen van, ahol a víz már alámosta a kerékpárutat, a város szélén lévő árteret pedig teljesen elöntötte.

MTI