Az OBH és az OBT elnöke visszautasítja a gyurcsányi szélsőséget

2024. február 20. 14:21

Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) és az Országos Bírói Tanács (OBT) elnöke visszautasítja Gyurcsány Ferencnek, a Demokratikus Koalíció (DK) elnökének az igazságszolgáltatás politikai alapú elfogultságát sugalló állításait.

Senyei György, az OBH és Szabó Péter, az OBT elnöke ez ügyben kedden levelet küldött a DK frakcióvezetőjének, amelyet az MTI-hez is eljuttattak.



Ebben azt írták: Gyurcsány Ferenc a közösségi médiában hétfőn a Fekete-Győr András (Momentum), valamint Varju László (DK) országgyűlési képviselők elleni bűntetőeljárásban kihirdetett ítéletekkel kapcsolatban tett közzé bejegyzést, amelyben "sugallta az igazságszolgáltatás politikai alapú elfogultságát, és azt, hogy politikusok ügyében született döntésekkel összefüggésben bírák és ügyészek +nevének megjegyzése+ indokolt".



Az OBT és az OBT vezetője kiemelte: attól, hogy egy bírósági per eljárási résztvevői politikusok, az még nem lesz "politikai per".



Hozzátették: Magyarországon csak "jelző nélküli" perek vannak, ugyanis az alaptörvény deklarálja az ügyfelek törvény előtti egyenlőségét, amit az igazságszolgáltatás résztvevői minden esetben biztosítanak.



Az említett ítéleteket meghozó "bírótársaink kapcsán nyilvánosan megfogalmazott, politikai alapú elfogultságot sugalló állításait visszautasítjuk, azzal, hogy a bírák és az ügyészek a munkájukkal összefüggésben természetesen kritizálhatóak, azonban sem fenyegetésnek, sem annak sugalmazásának nincs helye" - fogalmazott Senyei György és Szabó Péter a levélben.



MTI