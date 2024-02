Julian Assange ügyvédei az amerikai kiadatás ellen

2024. február 20. 14:25

Keresetet nyújtottak be kedden a londoni felsőbíróságon Julian Assange ügyvédei, kérve, hogy a WikiLeaks kiszivárogtató portál alapítója fellebbezhessen az amerikai kiadatását lehetővé tévő legutóbbi bírósági végzés ellen.

wikileaks.org

Az évek óta húzódó kiadatási ügyben a londoni bírói fórum szerdán hirdeti ki végleges határozatát.



Az 53 éves, ausztrál állampolgárságú Julian Assange portálja hozzávetőleges becslések szerint csaknem félmillió titkos amerikai diplomáciai táviratot szerzett meg, és az elmúlt években ezek jelentős részét átadta médiapartnereinek.



A WikiLeaks-portál alapítóját védői szerint az Egyesült Államokban mindezek alapján akár 175 évi börtönre is ítélhetik.



Három évvel ezelőtt a londoni központi büntetőbíróság megtiltotta Assange amerikai kiadatását, elsősorban olyan szakvéleményekre hivatkozva, amelyek szerint Assange depressziós, a jövőjétől rettegő ember, és nem garantálható, hogy amerikai kiadatása után nem vet véget életének.



Az Egyesült Államok fellebbezést nyújtott be a tilalmi végzés ellen, azzal az érvvel, hogy Assange-nak nincsenek olyan mentális problémái, amelyek megakadályoznák kiadatását.



A londoni felsőbíróság 2022 decemberében helyt adott az amerikai fellebbezésnek, megsemmisítve a kiadatás tilalmáról szóló büntetőbírósági döntést.



Kedden ugyanehhez a bírósághoz nyújtottak be keresetet Assange ügyvédei, azzal a kéréssel, hogy az eljáró bírói tanács engedélyezze a kiadatás tilalmát megsemmisítő bírósági döntés megfellebbezését és a végzés felülvizsgálatát célzó újabb eljárás megindítását.



A jogi képviselők fő érve az, hogy a kétoldalú brit-amerikai kiadatási egyezmény tiltja a gyanúsítottak átadását, ha a terhükre rótt vétség politikai jellegű.

Assange – world atlas



Az Egyesült Államok jogi képviselői viszont azzal érvelnek, hogy az amerikai diplomáciai okmányok szerkesztetlen közzétételével Assange tudatosan sodort súlyos veszélybe olyan emberi jogi és ellenzéki aktivistákat, valamint újságírókat, akik elnyomó rezsimekről és terrorszervezetekről gyűjtöttek adatokat.



MTi