Ukrán bűnözőktől kapott halálos fenyegetést a Mi Hazánk vezetősége

2024. február 22. 09:04

A Mi Hazánk Mozgalom teljes parlamenti frakciója halálos fenyegetést kapott egy ukrán nacionalista csoporttól – kapta a hírt a Gondola. Az Ukrajnából érkezett, ukrán és magyar nyelven írt fenyegetés küldői azt állítják magukról, hogy az ukrajnai háborúban résztvevő harcosok, akik közül többen már menekültként Magyarországra érkeztek, és politikusaink meggyilkolását, autóiknak felrobbantását és a pártirodáink felgyújtását helyezik kilátásba. Az üzenetet a párt elnökének, Toroczkai Lászlónak címezték, de elküldték a parlamenti frakció valamennyi tagjának is. A fenyegetéshez képeket is mellékeltek, amelyeken maszkos ukrán harcosok láthatóak, illetve a Mi Hazánk politikusai, akiknek arcára koponyákat montíroztak. A Mi Hazánk feljelentést tett a Központi Nyomozó Főügyészségen, amely már el is rendelte a nyomozást.

gondola