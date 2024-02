Rétvári Bence: nagyszabású beruházás a Váci Szakképzési Centrum területén

2024. február 23. 15:13

Nagyszabású beruházás kezdődik a Váci Szakképzési Centrum (VSZC) területén, 5,9 milliárd forintból jön létre egy korszerű, 3500 négyzetméteres, több funkciós épület - jelentette be Rétvári Bence pénteken Vácon, a Váci Szakképzési Centrum komplex fejlesztése elnevezésű projekt indítóján pénteken Vácon.

Az épületben helyet kapó új központi tanműhelyben a következő években a klasszikus iparágak mellett olyan új iparágak számára szükséges munkaerő képzésére is sor kerülhet, mint az elektromosautó-gyártás - emelte ki a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, a térség KDNP-s országgyűlési képviselője. Hozzátette: a VSZC-nek eddig is nagy hagyományai voltak az autószerelők képzésében, de a létrejövő új tanműhely lehetőséget teremt arra, hogy csúcsintézménnyé váljon az alternatív hajtású járművek területén. Emellett olyan területek szakképzését is tudják majd magas színvonalon segíteni, mint a rendészet vagy a turizmus.



Rétvári Bence elmondta azt is, hogy az eredetileg uniós forrásból tervezett fejlesztés nemzeti forrásból valósul meg.



Pölöskei Gáborné, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) szakképzésért felelős helyettes államtitkára felidézte, hogy a 2019-ben elfogadott Szakképzés 4.0 stratégia három lábon állt: a humánerőforrás fejlesztésén, a tartalom fejlesztésén és az infrastruktúra fejlesztésén.



Kiemelte: a 2024-es év a szakképzés infrastrukturális fejlesztési éve lesz, 32 intézmény 34 telephelyen megújul, és ezek a megújulások 21. századi intézmény-, tanműhely- és eszközfejlesztéseket is jelentenek.



Dudás Tibor, a VSZC kancellárja azt hangsúlyozta, hogy a központi tanműhely stratégiai fontosságú a centrum számára, hiszen olyan tanműhelyegységeket és laborokat alakítanak ki, amelyekre régóta nagy szükség volt. Ezek funkcióit a vállalati partnerekkel közösen tervezték meg azért, hogy a munkaerőpiac számára jól képzett szakembereket tudjanak biztosítani.



A "Váci Szakképzési Centrum komplex fejlesztése" elnevezésű projekt 2023 és 2026 között valósul meg, aminek keretében korszerű tantermeket, tanműhelyeket, laboratóriumokat magában foglaló új intézményi épületet alakítanak ki, valamint a centrum iskolái modern informatikai eszközökkel gazdagodnak. A projekt a Váci Szakképzési Centrum Király Endre Technikum és Szakképző Iskolához tartozó ingatlanon valósul meg Vácon.



MTi