Hollik István: Varju László erőszakos csaló

2024. február 23. 16:41

Erőszakos csalónak nevezte Varju László DK-s országgyűlési képviselőt a Fidesz kommunikációs igazgatója az MTI-hez pénteken eljuttatott videonyilatkozatában, emlékeztetve arra, hogy a bíróság csütörtökön döntést hozott "Gyurcsány Ferenc politikusának" az ügyében.

Hollik István közölte: a bíróság kimondta, hogy Varju László testi sértést és garázdaságot követett el, valamint a választás rendje elleni bűncselekményben is bűnösnek találták. Megjegyezte, ez ismerős a magyar baloldallal kapcsolatban.



Úgy fogalmazott: Gyurcsány Ferenc 2006-ban az őszödi beszédben bevallotta, hogy csalással nyerte meg az országgyűlési választást, majd, hogy a hatalmat megtarthassa, erőszakot alkalmazott békés tüntetőkkel szemben október 23-án. Most, 18 évvel később a bíróság mondta ki, hogy Varju László csalással nyert az 2018-as országgyűlési választáson, és erőszakot alkalmazott. "Persze azért, hogy a főnöke visszaszerezhesse a hatalmat" - jelentette ki Hollik István.



Véleménye szerint 18 év alatt a baloldalon nem változott semmi, "a hatalom megszerzéséért vagy megtartásáért továbbra is bármire képesek, hazugságra, erőszakra, vagy ha kell, csalásra is". Ezt viszont a Fidesz nem hajlandó elfogadni, ezért azt követelik, hogy Varju László távozzon a közéletből - jelezte a kormánypárti politikus, azt szorgalmazva, Varju Lászlóhoz csatlakozzon a momentumos Fekete-Győr András is, akit szintén elítélt a bíróság nemrég.



Csalóknak és erőszaktevőknek nincs helyük a magyar Országgyűlésben - hangsúlyozta Hollik István.

MTi