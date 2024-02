A legtöbb helyen napos, fátyolfelhős idő várható

2024. február 25. 15:15

Időjárási helyzet Európában: Anticiklon, és az ezekhez kapcsolódó száraz idő csak a Kelet-európai-síkság déli részére és a Fekete-tenger környékére jellemző, de emellett még az Ibériai-félsziget déli tájain és Közép-Európában is vannak olyan helyek, ahol nagyobb területen nem, vagy csak minimális csapadék esik.



Európa nagy részén viszont a felhős, esős időjárás a jellemző. Az ír partoktól nem messze az óceán felett ciklon örvénylik, emiatt az atlanti partvidéken, a Pireneusokban, Dél-Angliában van sok felhő, és esik az eső.



Emellett kontinensünk keleti felén van változékony időjárás, amit egy Finnországtól Közép-Európán át Szicíliáig hullámzó frontálzóna okoz. Hétfő estig ez határozza meg a Kárpát-medence időjárását.

Várható időjárás az ország területén hétfő éjfélig: A Pécs-Salgótarján vonal széles sávjában erősen felhős lesz az ég, ettől keletre szakadozottabb lesz a felhőtakaró, nyugatra viszont fátyolfelhős lesz az ég. Éjszaka a fent említett zárt felhőzet szakadozik, miközben az ország északkeleti részére húzódik vissza. Másutt reggelre már túlnyomóan derült vagy gyengén felhős idő lesz a jellemző, de foltokban párássá válik a levegő, köd képződik. A Dunától keletre és a Dél-Dunántúlon egyre több helyen várható eső, zápor, az Alföldön egy-egy zivatar sem kizárt.

Hétfőn fokozatosan mindenütt megszűnik a köd, a legtöbb helyen napos, fátyolfelhős idő várható, de a főváros tágabb környezetében és az Északi-középhegységben még a déli órákban is sok lesz a felhő. Csapadék is leginkább ezen a területen várható kisebb eső, zápor formájában.

A déli, délkeleti szél időnként megélénkül, ma Sopron térségében, holnap az Alpokalján másutt is megerősödik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2, 8 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 12, 19 fok között valószínű.



MTI