Közvetlen elnökválasztásért hisztériázott a szélsőség

2024. február 25. 20:29

A közvetlen köztársaságielnök-választásért rendezett tüntetést a Demokratikus Koalíció (DK), a Momentum, az MSZP és a Párbeszéd-Zöldek vasárnap délután Budapesten, a Kossuth Lajos téren. A felszólalók Novák Katalin leköszönő államfő kegyelmi döntését és az Orbán-rendszert bírálták.

Dobrev Klára, a DK árnyék-miniszterelnöke, európai parlamenti (EP-) képviselője a bicskei gyermekotthon ügyéről azt mondta, ez a történet nem Novák Katalin, vagy Varga Judit volt igazságügyi miniszter, vagy Balog Zoltán református püspök egyszemélyes akciója. Az elmúlt hetekben kiderült, egy egész hálózat dolgozott azon, hogy ezek a bűnök rejtve maradjanak, hogy a gyerekek éveken keresztül szenvedjenek - mondta.



Szerinte ezért "az egész orbáni fideszes pedofilhálózat" felelős, amely a fejétől bűzlik, és az élén Orbán Viktor miniszterelnök áll.



Orbánnak kell mennie, Orbán rendszerének kell megbuknia, különben marad a pedofilhálózat - hangoztatta.



Úgy vélte, a kormánypártok nagy kapkodással most "egy köztársasági elnöknek látszó személyt" akarnak megválasztani. Ezt a folyamatot elnökválasztási puccsnak nevezte, és szerinte azért történik, mert Orbán Viktor fél a néptől.



Kitért arra is, hogy 105 nap van az EP- és az önkormányzati választásig, ennyi idő alatt kell megértetni a választókkal: "vagy a pedofilmosdató Fidesz önkényrendszere vagy a demokratikus pártok jelöltjei".



Szabó Tímea, a Párbeszéd-Zöldek ügyvezető társelnöke szerint ma Magyarországon a szabadságot "Orbán Viktor és az ő pedofilhálózata" veszélyezteti. Azt mondta: Orbán Viktor egész rendszere bűnös, a tetején a miniszterelnökkel; nem lehet megállni Novák Katalin, Varga Judit lemondásánál, mert az igazi felelős a kormányfő.



Közölte, egy pedofil bűntársának szabadon bocsátásával lehullt a lepel a családbarát kormányzásról, kiderült, hogy az hazugság. Ígéretet tett arra, hogy országgyűlési képviselőként végigjárja a gyermekotthonokat és beszámol a tapasztalatairól.



Kunhalmi Ágnes , az MSZP társelnöke a bicskei pedofilüggyel kapcsolatban arról beszélt, hogy "a szörny" maga a fideszes állam. A valódi felelősök rejtve, a sötétben maradnak, és cinkosok azok, akik hallgatnak - jelentette ki.



Kitért a júniusi választásokra, mindkettő esetében azt javasolta, hogy az ellenzéki pártok közös listán induljanak.



Bedő Dávid, a Momentum országgyűlési képviselője arra hívta fel a figyelmet, hogy továbbra sincs válasz több kérdésre: miért kapott kegyelmet egy pedofil bűnsegédje, ki tudott a kegyelmi ügyről a kormányban és azt ki engedélyezte.



Szerinte az ellenzéknek nemcsak a közvetlen elnökválasztást kell követelnie, hanem igazságot is a bántalmazottaknak. Gyökeres változást, reformot sürgetett a gyermekvédelmi rendszerben, és elmondta, pártja európai gyermekvédelmi hatóság felállítását is javasolja.



Iványi Gábor lelkész, az Oltalom Karitatív Egyesület elnöke szerint új rendszerváltásra van szükség, meg kell kérni Orbán Viktort, hogy "szíveskedjék kifáradni a közéletből". Emlékeztetett: 33 éve jobb- és baloldalon egység tudott születni arról, hogy ki legyen a köztársasági elnök.



Fekete-Győr András, a Momentum országgyűlési képviselője azt mondta: Magyarországon jogos közfelháborodás van, mert ismét kiderült, hogy az orbáni állam nem működik, vezetői "a bántalmazott gyermekek helyett a pedofilokat védik". Most pedig félnek attól, hogy "ez a pedofilmosdató rendszer" rájuk omlik - tette hozzá.



Ma már attól sem riadnak vissza, hogy börtönnel fenyegessenek politikai ellenfeleket, de őket ez csak megerősíti abban: a jó úton haladnak - jelentette ki.



Varju László, a DK alelnöke úgy fogalmazott: Orbán rendszere kizárólagos hatalomra törve az igazságot "határozatlan időre hatályon kívül helyezte" Magyarországon.

Akik szemben állnak a rendszerrel nem beszélhetnek többé igazságról egy olyan országban, ahol "az igazságnak címkézett hazugságot törvények felett álló, fehérgalléros bűnözők csoportja diktálja egy bírónak, parlamenti képviselőnek, és mint látjuk, köztársasági elnöknek is" - tette hozzá. Azt mondta: soha nem adja fel a harcot az Orbán-rendszer ellen, mert igazságot és szabadságot akar.



Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere szerint a tűrhetetlen és vállalhatatlan botrány nem a rendszer hibája, hanem "a rendszer maga". Azt mondta: olyan kormánya van Magyarországnak, amely többet költött állami propagandára, mint szociális és gyermekvédelemre, tíz- és százmilliárdért sulykolja, hogy a migráció ellen lép fel és a családok mellett áll, közben pedig kiengedi a börtönből az embercsempészeket és a pedofil szörnyetegek bűntársait.



Arról is beszélt: a köztársasági mára már csak a Fidesz által kijelölt, így a nemzet egységének képviseletére alkalmatlan elnök jelzője maradt. De a köztársaság ügye nem veszett el - jegyezte meg, hozzátéve, hogy Budapest ragaszkodik a köztársasági értékrendhez és az európaisághoz.

MTI