Labdarúgó NB I - Zavaros tizenegyessel nyert Kisvárdán a Paks

2024. február 25. 20:33

Az éllovas Paks 1-0-ra győzött Kisvárdán vasárnap a labdarúgó NB I 22. fordulójában.

A vendégek értékesítették a büntetőjüket, az utolsó előtti helyen álló hazaiak nem, ezzel először nyert bajnoki mérkőzést Kisvárdán a Paks.

NB I, 22. forduló:

Kisvárda Master Good-Paksi FC 0-1 (0-1)

--------------------------------------

Kisvárda, Várkerti Stadion, 1910 néző, v.: Antal

gólszerző: Mezei (33., 11-esből)

sárga lap: Lippai (19.), Lucas (76.), Melnyik, (87.), Jovicic (87.), Camaj (89.), illetve Könyves (23.), Szappanos (57.), Kinyik (76.)

Kisvárda:

---------

Petkovic - Navratil (Melnyik, a szünetben), Lippai, Jovicic, Ötvös, Körmendi (Camaj, a szünetben) - Matic (Lucas, 63.), Nikolov (Balogh N., a szünetben), Cipetic - Mesanovic, Filipovic (Wellington Nem, 67.)

Paks:

-----

Szappanos (Simon, 77.)- Kovács (Szabó J., 94.), Szélpál, Kinyik, Vas, Osváth - Papp, Windecker, Mezei (Balogh B., 68.) - Könyves (Szabó B., 68.), Tóth B. (Böde, 77.)

Az első negyedórában a Paksnak volt egy helyzete, Windecker fejelt szépen, ettől eltekintve azonban nem igazán forogtak veszélyben a kapuk, bár mindkét csapat többször eljutott ellenfele 16-osáig. A következő 15 percben is a paksiak előtt adódott nagy helyzet, megint Windecker járt közel a gólszerzéshez, de a hazai kapus reflexmozdulattal hárított. Éppen eltelt fél óra, amikor tizenegyeshez jutott a vendég csapat, mert Matic elrúgta Tóth Barna támaszkodó lábát. A büntetőt Mezei magabiztosan hajtotta végre: a kapu bal oldalába lőtt. Az első komoly hazai gólszerzési lehetőségre csaknem negyven percet kellett várni.



A második félidőre három helyen változtatott a hazai csapat összeállításán Feczkó Tamás vezetőedző. Mindjárt a játékrész elején mindkét csapat nagy gólhelyzetbe került, majd az 57. percben a Kisvárda 11-eshez jutott, mert Szappanos egy jobb oldalról elvégzett szabadrúgásnál durván jött ki a kapujából, két hazai játékost is letarolt.

A büntetőt Mesanovic végezte el a 60. percben, Szappanos azonban balra vetődve védett és az ismétlésnél is a helyén volt. A második félidő közepe előtt megtörtént mind az öt hazai csere, és ez meg is látszott a teljesítményen, a Kisvárda aktívabban futballozott, mint az első félidőben. A hajrá előtt kapuscserére kényszerült a Paks, a kifutó Szappanos ütközött felugorva Mesanoviccsal, a talajra érkezésnél pedig megbicsaklott a térde. Nagyon nyomott a végén a Kisvárda, kapufáig is eljutott, de nem tudott egyenlíteni.