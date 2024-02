Ezernyi traktor ostromolja a brüsszeli korrupt garnitúrát

2024. február 26. 20:21

Hétfőn Brüsszelben, az uniós intézményeknek otthont adó európai negyedben csaknem ezer traktorral vonultak fel ismét az európai gazdák tüntetni, mivel úgy vélik, az Európai Bizottság a hónap eleji tiltakozó akcióik ellenére sem hozott megfelelő intézkedéseket aggályaik eloszlatására.

A gazdák amiatt tiltakoznak, hogy a bevételekhez képest magasak a termelési költségeik, az ukrán gabonaimport nehezebbé tette megélhetésüket, továbbá úgy vélik, hogy az uniós agrárpolitika a termelést korlátozó feltételekkel és adminisztratív terheivel nehéz helyzetet teremtett az Európai Unió mezőgazdaságában. A gazdák arra is felszólították az EU-t, hogy, hozzon intézkedéseket a szabadkereskedelmi megállapodásokból való kilépés érdekében, és állítsa le az EU-Mercosur megállapodásról szóló tárgyalásokat.



A helyi média tudósításai szerint tüntetők egy része autógumikat és szalmabálákat gyújtott fel, és egy csoportjuk traktorokkal próbált utat törni a rendőrségi kordonon keresztül. A rendőrség több helyütt könnygázt és vízágyúkat vetett be a tömeg feloszlatására.



Az EU-tagállamok mezőgazdaságért felelős miniszterei hétfőn tanácskozást tartottak a belga fővárosban. A miniszterek támogatták az Európai Bizottság a mezőgazdasági termelők adminisztratív terheinek csökkentésére irányuló javaslatait, de egyúttal felszólítottak, hogy tegyenek többet a szabályozási keretek felülvizsgálatáért.



Az Európai Bizottság a múlt héten egy sor rövid és középtávú intézkedést fogalmazott meg az adminisztratív terhek csökkentése érdekében.



A testület például módosítana azon az előíráson, hogy a nagy legelőkkel rendelkező korábbi állattenyésztők, akik a hús- és tejágazat piaci zavarai miatt kénytelenek átállni a szántóföldi növények termesztésére, arra kötelezhetők, hogy szántóföldjüket alakítsák át állandó gyepterületté. A jogszabálytól való eltérés azért lehet indokolt, mert a kötelezettség bevételkieséshez vezethet az érintett mezőgazdasági termelők számára. Hasonlóképpen, a szélsőséges időjárási jelenségek miatt az uniós agrárpolitikai követelményeket nem teljesítő gazdálkodók számára is türelmi időt biztosítanának. Az ellenőrzések módszertanát a úgy bizottság egyszerűsítené, hogy a tagállami közigazgatási szervek által a gazdaságokban tett ellenőrzések szükséges száma a felére csökkenjen.



"A tagállamok agrárminiszterei egyetértettek abban, hogy ez a helyes irányba tett lépés, de ez nem elég. A miniszterek arra kérik a bizottságot, hogy javaslatát egészítse ki új, ambiciózusabb intézkedésekkel" - mondta a tanácskozást vezető belga agrárminiszter, David Clarinval.



mti