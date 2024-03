Vasárnaptól tartós élelmiszert gyűjtenek a katolikus templomokban

2024. március 1. 10:24

Vasárnap kezdődik és jövő vasárnapig tart a Katolikus Karitász nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtése a katolikus templomokban.

A Katolikus Karitász közleménye szerint a gyűjtésbe bármilyen tartós élelmiszer, liszt, cukor, rizs, tészta, olaj, konzerv, készétel, tartós tej, keksz, édesség, lekvár, kávé, tea falajánlásával be lehet kapcsolódni. Hozzátették: akár 1 kilogramm élelmiszer is segítség.



Az adományokat a katolikus templomok mellett az egyházmegyei karitász-központokon és adománypontokon is várják, a gyűjtőpontok listája megtalálható a karitasz.hu oldalon.



A segélyszervezet pénzadományokat is fogad, a 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal, a Katolikus Karitász honlapján online adományozással tetszőleges összeggel lehet támogatni a szervezet munkáját.



Kitértek arra: az összegyűlt adományokból a karitász önkéntesei csomagokat állítanak össze, melyeket még húsvét előtt eljuttatnak a rászoruló emberekhez. A kisgyermekes családoknak készített csomagokat édességgel és apró ajándékokkal is kiegészítik - írták.

mti