Kamionok ezrei szállítanak orosz agrártermékeket Lengyelországba

2024. március 1. 21:21

Több ezer lengyel kamion szállít orosz mezőgazdasági termékeket Fehéroroszországon keresztül Lengyelországba - írta pénteken megjelent oknyomozó riportjában Mihajlo Tkacs, az Ukrajinszka Pravda hírportál munkatársa, aki a héten a lengyel-fehérorosz határon járt.

pravda.com.ua

Az újságírót és operatőrét munkájuk közben lengyel rendőrök vették őrizetbe és a lengyel titkosszolgálat is több órán át hallgatta ki őket. Közben elkobozták telefonjaikat és a kamerákból a memóriakártyákat, amelyekről a felvételek egy részét letörölték.



Egy férfi az ukrán hírportál forgatócsoportjának kérésére felhívott egy lengyel céget, és egy létező fehérorosz vállalat menedzsereként mutatkozott be. Felajánlotta, hogy fehérorosz okmányokkal szerez orosz repcedarát, amit elad a lengyel vállalatnak. A lengyel cég vezetője arra kérte, hogy e-mailben küldje el neki a szállítás feltételeit.



A hírportál emlékeztetett arra, hogy 2023 szeptemberében a helyi gazdák tiltakozása után Lengyelország megtiltotta a repcedara Ukrajnából történő behozatalát, ezt követően azonban folyamatosan nőtt a Fehéroroszországból érkező repcedara mennyisége. A hírportál újságírója felhívta a figyelmet arra, hogy mindössze három hónappal az ukrán termékek tilalmának bevezetése után a lengyelek csaknem 8 millió dollár értékben vásároltak repcedarát Fehéroroszországon keresztül. A lengyel-fehérorosz határon lévő kukuryki ellenőrzőpont közelében az ukrán sajtóstáb több száz kamiont számolt meg, amelyek Fehéroroszország irányából szabadon léptek be Lengyelországba. Mezőgazdasági cégek képviselőitől megtudták, hogy az orosz agrártermékek először Fehéroroszországba kerülnek, ahol erre specializálódott központokban újrarakodják őket lengyel rendszámú teherautókra, amelyek ezután Lengyelországba mennek a megrendelő nagyvállalatok címére. Az egyik ilyen fehérorosz központ a minszki BTLC állami vállalat egyik terminálja a fehérorosz főváros közelében. A hírportál lengyel forrásokból és adatbázisokból származó információkra hivatkozva azt írta, hogy három olyan lengyelországi vállalatról szerzett tudomást, amelyek nagy mennyiségben vásárolnak oroszországi mezőgazdasági termékeket. Ezek a Bromex, a Diaspolis és a Kampol Krzysztof Luzniak nevű vállatok. A hírportál egyúttal hozzáfűzte, hogy nincsenek kifejezetten a mezőgazdasági termékekre vonatkozó európai uniós szankciók, így a lengyel vállalatok nem szegnek szabályt. Állítása szerint Európa számára Oroszország és Fehéroroszország potenciális veszélyt jelentenek, de továbbra is folytatják velük a mezőgazdasági termékek kereskedelmét. Az agrártermékek esetében a lengyel-orosz áruforgalom folyamatosan nő - jegyezte meg a hírportál.

