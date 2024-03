Labdarúgó NB I - Hazai győzelem Kisvárdán a ZTE ellen

2024. március 2. 16:42

A kieső helyen álló Kisvárda 1-0-ra nyert otthon a Zalaegerszeg ellen szombaton a labdarúgó NB I 23. fordulójában.

A vendégcsapat először kapott ki idén a bajnokságban, ezt megelőzően négy győzelme és egy döntetlenje volt.

NB I, 23. forduló:

Kisvárda Master Good-Zalaegerszegi TE FC 1-0 (1-0)

Kisvárda, Várkerti Stadion, 1585 néző, v.: Erdős

gólszerző: Lucas (41.)

Kisvárda:

Petkovic - Melnyik (Navratil, 72.), Ötvös, Jovicic, Széles, Camaj - Nikolov (Makovski, 78.), Lucas, Cipetic (Rubus, 85.) - Mesanovic (Spasic, 85.), Filipovic (Ilievski, a szünetben)

ZTE:

Dombó - Szendrei (Sajbán, 79.), Várkonyi, Safronov (Németh. D., 89.), Csóka, Mim - Bedi (Medgyes, 79.), Kiss B. (Vogyicska, a szünetben), Sankovic - Gruber (Croizet, a szünetben), Mance

Az első szűk félórában alacsony színvonalú volt az összecsapás, a sok hiba miatt nem alakult ki folyamatos játék, a csapatok nem tudtak helyzeteket kialakítani. Aztán előbb Camaj bal oldali beadása után Jovicic fejelt tisztán a kapu mellé, majd pár perccel később a ZTE is veszélyeztetett, Bedi cselezgetett a tizenhatoson belül, és jobbról a felső kapufára tekert. A hazaiak szereztek vezetést nem sokkal a szünet előtt, jobbról érkezett a passz Lucas elé, aki 20 méterről futtából, laposan kilőtte a bal alsó sarkot.



A Zalaegerszegnek támadójátékban több kellett volna az egyenlítéshez, ehhez képest a Kisvárda futballozott veszélyesebben a második játékrész elején. Később adódott lehetőség a vendégek előtt is, de néha úgy tűnt, nem is siettetik igazán a támadásokat, összességében pedig ezúttal nem volt átütőerő a játékukban. A Kisvárda így megőrizte egygólos előnyét és a bennmaradás szempontjából fontos három pontot szerzett.



