Az Európai Szocialisták Pártja nem kér a szélsőséges von der Leyenből

2024. március 2. 19:33

Egyhangúlag Nicolas Schmit luxemburgi politikust, az Európai Bizottság foglalkoztatásért és szociális ügyekért felelős biztosát jelölte a következő Európai Bizottság elnökének az Európai Szocialisták Pártja (PES) a Rómában zajló kongresszusán szombaton.

Ő is szélsőséges, de máshogy – european parliament

Nicolas Schmit a jelölést megköszönő beszédében kijelentette, hogy amennyiben megválasztják, nem fogja megengedni, hogy az unió folytassa a megszorítások politikáját.



Úgy vélekedett, Európában "megváltozott a széljárás".



"Gyerünk, nyerjük meg ezt a választást!" - utalt a júniusi európai parlamenti (EP-) voksolásra. Kedvező előjelnek nevezte, hogy az olasz baloldali Demokrata Párt (PD) jelöltje február 25-én felül tudott kerekedni a jobboldalon a szardíniai tartományi választásokon.



Azt üzente a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért (ALDE) és az Európai Néppárt (EPP) pártcsaládjainak, hogy maradjanak hűek és következetesek saját történetükhöz.



"Nézzétek Olaszországot: szélsőjobboldali kormány van, amely ellenáll a méltóságteljes életet biztosítani képes minimálbérnek, és szembehelyezkedik a fiatalokkal is (...) egységesen lépjünk fel a szélsőjobbal szemben!" - hangoztatta.



Arra utalt, hogy a PES kongresszusával egy időben baloldali ifjúsági csoportok több olasz városban utcára vonultak a korábbi palesztinbarát tüntetéseken tanúsított hatósági beavatkozás miatt.



Nicolas Schmit a gázai háborúról szólva azonnali tűzszünetet sürgetett, valamint a túszok szabadon engedésére és békekonferencia megrendezésére hívott fel. Kijelentette, hogy Izrael barátjának tartja magát, de hozzátette: "Nem feledem, hogy a jelenlegi izraeli kormány szélsőjobboldali, amely készen állt eltörölni az izraeli demokráciát."



Hangsúlyozta, hogy többet kell tenni Ukrajnáért, amelyet nem szabad magára hagyni.



"Az ukránok életüket áldozzák hazájukért, de mindannyiunkért is, szabadságunkért és közös értékeinkért" - mondta.



Úgy vélekedett, hogy Alekszej Navalnij halála tovább erősítette a demokrácia védelme melletti elkötelezettséget. Hozzátette: Vlagyimir Putyin az egész világ békéjére veszélyt jelent, és az orosz elnöknek felelnie kell majd az általa elkövetett, emberiesség elleni és háborús bűncselekményekért.



"Nem maradhatunk tétlenek a (Putyin indította) halálmenettel szemben" - mondta Nicolas Schmit.



A Róma egyik kongresszusi központjában rendezett találkozó az "Európa, amelyet szeretnénk. Szociális, demokratikus, fenntartható" címet kapta. Kézfeltartással elfogadták a PES kiáltványát is, amely az EP-választások politikai programját tartalmazza.



Nicolas Schmit a La Repubblica baloldali napilapnak nyilatkozva azt mondta: Európának a jelenlegi Európai Bizottság megkezdte utat kell folytatnia. Giorgia Meloni kormányfőt, az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) elnökét "báránybőrbe bújt farkasnak" nevezte.



A PES kongresszusán részt vevő Olaf Scholz német kancellár megerősítette, hogy a NATO-országok nem vállalnak közvetlen szerepet az ukrajnai háborúban.



"Nem küldjük csapatainkat Ukrajnába, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy az események ne ebbe az irányba fejlődjenek" - jelentette ki.



A német kancellárt Ferenc pápa fogadta a Vatikánban.



A római találkozón részt vett Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke.

MTi