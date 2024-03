Texasban az állam történetének legnagyobb tűzvésze

2024. március 2. 21:33

A tűzoltók szombaton is dolgoztak Texas állam eddigi legnagyobb bozóttüzének oltásán, hatodik napja próbálják megfékezni a lángokat.

A tűzvész hétfőn kezdődött a Smokehouse Creek közelében, és azóta mintegy 4400 négyzetkilométernyi területet érintett Texas északnyugati részén, részben átterjedt a szomszédos Oklahoma államra is.



Az oltás körülményei a hétvégére romlottak az erős, helyenként óránkénti 70 kilométeres sebességű szél miatt, amely magas, 20 fok feletti napi hőmérséklettel, valamint a levegő rendkívül alacsony, 10 százalékot sem elérő páratartalmával párosul. Meteorológusok szerint a fenti tényezők újabb tűzgócok kialakulásának kedveznek.



A tűzvésznek eddig két halálos áldozata van, és mintegy 500 épület, részben lakóház semmisült meg, valamint számos haszonállat is elpusztult.



A hét közepén átmenetileg segítette a tűzoltók munkáját, hogy eső és hó is esett, aminek nyomán a lángok egy részét ellenőrzés alá tudták vonni. Pénteki adatok szerint ugyanakkor a természeti katasztrófa által érintett terület csupán 15 százalékán tudták körülhatárolni a tűzgócokat.



MTi