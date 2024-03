Hétfőn már csak kevés helyen lehetnek élénk széllökések

2024. március 3. 15:33

Időjárási helyzet Európában: Hullámzó frontrendszer húzódik Nyugat-Európában, amely főleg Franciaországban és Spanyolországban okoz kiadós esőzést, kisebb körzetekben havazik, a Földközi-tenger közelében zivatarok is előfordulnak. A Kelet-európai-síkságon továbbra is anticiklon alakítja az időjárást, ahol jellemzően kevés a felhő és száraz az idő, a magasnyomás peremén azonban több a felhő és helyenként csapadék is előfordul. Európa nagyobb részén - beleértve a Kárpát-medence területét is - a sokévi átlagnál enyhébb az idő, lényeges változásra a következő 24-36 órában sem kell számítani.

Várható időjárás az ország területén hétfő éjfélig: A fátyol- és gomolyfelhők mellett vasárnap és hétfőn is sok napsütés várható. Hajnalra foltokban alakulhat ki pára, köd, amely hétfő délelőtt feloszlik. A legtöbb helyen nem várható csapadék, elvétve nem kizárt zápor kialakulása. A déli, délkeleti szelet vasárnap az északnyugati tájakon néhol erős lökések kísérhetik, hétfőn már csak kevés helyen lehetnek élénk széllökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +7 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 14 és 19 fok között valószínű.

MTi