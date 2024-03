Labdarúgó NB I - Kínkeserves Fradi-győzelem a Groupamában

2024. március 3. 20:04

A címvédő Ferencváros hazai pályán 2-0-ra legyőzte vasárnap a tavaly ezüstérmes Kecskemétet a labdarúgó NB I 23. fordulójában.

A zöld-fehérek sorozatban hatodik sikerükkel továbbra is egypontos hátrányban vannak az éllovas Pakssal szemben, azonban eggyel kevesebb mérkőzést játszottak.



A Kecskemét továbbra is nyeretlen a Ferencváros vendégeként az élvonalban.

NB I, 23. forduló:

Ferencvárosi TC-Kecskeméti TE 2-0 (1-0)

---------------------------------------

Groupama Aréna, 11 117 néző, v.: Andó-Szabó

gólszerzők: Maiga (45+3.), Zachariassen (68.)

sárga lap: Ben Romdhane (27.), illetve Helmich (7.), Lukács (20.), Vágó (49.)

Ferencvárosi TC:

----------------

Dibusz - Botka (Makreckis, 71.), Abena, Cissé, Civic (Ramírez, 71.) - Ben Romdhane (Abu Fani, 39.), Maiga, Loncar - Zachariassen, Varga Ba. (Pesic, 62.), Marquinhos (Kodro, 71.)

Kecskeméti TE:

--------------

Varga Be. - Szabó A. (Nagy O., 71.), Belényesi, Katona L. - Szűcs, Vágó (Meszhi, 87.), Helmich (Banó-Szabó, 18.), Zeke - Zsótér (Májer, 87.), Horváth K., Lukács (Szendrei, 87.)

A Kecskemét a biztos védekezésre helyezte a hangsúlyt, a Ferencváros pedig ennek nem találta az ellenszerét, így a kapuk nem forogtak veszélyben. A játék kifejezetten töredezett volt a helyenként durva belépők miatt, ennek nyomán mindkét vezetőedzőnek már az első félidőben cserélnie kellett, mert Ben Romdhane és Helmich egyaránt egy utolsó szóbeli figyelmeztetést kapott a játékvezetőtől a sárga lapja utáni újabb szabálytalanságát követően. A szünet előtti percekben kissé beszorult a Kecskemét, amely nem bírta ki a nyomást, mert bár kapusa remekül védte Loncar lövését, azonban egy szöglet után Maiga közeli próbálkozásánál már ő is tehetetlen volt.



Térfélcserét követően is fölényben futballoztak a címvédő fővárosiak, de a lila-fehérek védelme állta a sarat. A félidő derekához közeledve teljesen váratlanul majdnem egyenlített a Kecskemét, a videobíró segítségével azonban les miatt érvénytelenítették Horváth gólját. Ez ébresztőleg hatott a Ferencvárosra, amely néhány perccel később egy formás akció végén Zachariassen találatával eldöntötte a három pont sorsát. Mivel a vendégek nem tudtak újítani a hajrára, így az utolsó húsz perc nem hozott szépítést és izgalmakat sem, sőt, Zachariasen akár növelhette volna is a kétgólos előnyt.



MTi