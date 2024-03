Labdarúgó NB I - Zakóba szaladt bele a Fehérvár

2024. március 3. 21:09

A bennmaradásért küzdő Újpest hazai pályán 2-0-ra legyőzte a harmadik helyezett Fehérvárt a labdarúgó NB I 23. fordulójának vasárnapi zárómérkőzésén.

A lila-fehérek kispadján Mészöly Géza vezetőedző egy hónapos eltiltása miatt segítője, Víg Péter ült. A fővárosiak négy vereséget követően, október 21-e után nyertek ismét a saját közönségük előtt.

NB I, 23. forduló:

Újpest FC-Fehérvár FC 2-0 (0-0)

-------------------------------

Szusza Ferenc Stadion, 3201 néző, v.: Bogár

gólszerzők: Tajti (76.), Ambrose (78.)

sárga lap: Koburi (65.), illetve Schön (81.), Gergényi (89.), Pető (92.)

Újpest FC:

----------

Banai - Anculasz, Keita, Koburi - Tamás (Simon K., 80.), Mörschel, Mack, Radosevic (Csoboth, 67.), Doka (Pauljevic, 67.) - Ambrose (Ganea, 84.), Ljujic (Tajti, 67.)

Fehérvár FC:

------------

Tóth B. - Serafimov, Spandler, Gergényi - Bese (Pető, 79.), Christensen, Sigér, Katona M. (Karamoko, 79.), Schön - Stefanelli (Berki, 87.), Gradisar

Az első perctől a Fehérvár ragadta magához az irányítást, sokkal kezdeményezőbben futballozott riválisánál. A vendégek negyedóra elteltével akár több góllal is vezethettek volna, de egy ízben Banai védett bravúrral, Gradisar másik lövésénél pedig a keresztléc segítette ki. A lila-fehérek csak elvétve léptek át a félpályán, akkor is jobbára csak előre vágták a labdát. A télen igazolt szlovén csatár harmadik nagy ziccerénél is Banai akadályozta meg a gólt. A szünet előtti tíz perc viszont az Újpesté volt, sőt, a fehérvári kapus is két nagy bravúrt mutatott be, előbb Mörschel távoli, de pontos lövését hárította, majd Ambrose közeli próbálkozását védte.



Térfélcserét követően ismét a Fehérvár került fölénybe, de Katona lövésének is útját állta Banai. A vendégek lendülete hamar alább hagyott, így a két 16-os közötti mezőnyjátékkal teltek a percek helyzetek és izgalmak nélkül. Valamelyest ugyan többet volt a labda a fehérváriaknál, ebben a periódusban viszont nem tudtak az Újpest stabil védelme mögé kerülni, egyedül egy szabadrúgás után Banairól kipattanó labda volt igazán veszélyes, de Stefanelli közelről a bal kapufát találta el. A fővárosiak aztán két perc alatt két bal oldalon végigvitt akcióval váratlanul eldöntötték az összecsapást. A hajrában növelhette is volna előnyét a hazai csapat, de Tajti büntetőjét kiütötte Tóth.



MTi