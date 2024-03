Finnország részt vesz a NATO nagy hadgyakorlatán Északon

2024. március 4. 09:27

Ma kezdődik a NATO nagy hadgyakorlata Északon és két hétig tart. Finnország az Észak-atlanti Szerződés Szervezete új tagjaként először vesz részt ilyen gyakorlaton – derül ki a finn állami hírcsatorna, az Yle videójából. A védelmi szövetség Finnország, Svédország és Norvégia északi részein gyakorolja a NATO-terület védelmét.

Az SVT svéd műsorszolgáltató szerint a hadgyakorlat forgatókönyve egy orosz támadás alapján készült. Konkrétan Oroszország az agresszor, amely megtámadja Finnországot, a katonai szövetség pedig az ötödik cikkely aktiválását gyakorolja, vagyis a NATO-tagországok akcióit egy szövetséges ország megtámadása után. Az Yle arról ad hírt, hogy a kormányközi katonai szövetség északi hadgyakorlatát Norvégia vezeti, a norvég és amerikai katonák már korábban összegyűltek Észak-Norvégiába. A gyakorlat során innen haladnak előre Észak-Finnországba és az észak-svédországi régiókba.

Finnország immár a NATO tagjaként több mint négyezer katonával – nagy részük tartalékos – vesz részt ezen a nagyszabású hadgyakorlaton, amelyen 14 országból összesen több mint 20 ezer katona – a finnek mellett más finnországi források szerint például több ezer svéd, több száz francia és mintegy 50 brit – lesz jelen. A Nordic Response 2024 hadgyakorlaton a szárazföldi erők mellett a tengeri hadviselés és a légierő is részt vesz, konkrétan több mint 110 vadászgép, helikopter vagy más repülőgép, továbbá több mint 50 fregatt, tengeralattjáró vagy más hajó.

Szintén más finnországi forrásból származó hírek szerint a Rovaniemi repülőtér a légierő bázisaként szolgál a gyakorlat ideje alatt, és Lappföldön is repülési műveletek zajlanak. A légierőtől 12 Hornet vadászgép és törzstiszt vesz részt a gyakorlaton. A NATO nagy gyakorlata így Lappföld magasságában nemcsak látható, de hallható is lesz és forgalmi dugóknak is elébe nézhetnek a finnek a hegyek lábánál. A szárazföldi erők főként Enontekiö térségében mozognak a gyakorlat során. A honvédség szerint pedig a kiképzésre és onnan kivonuló csapatok okozhatják a forgalmi dugókat a főutakon Nyugat-Lapföld vidéki központjai közelében. Kiképző csoportok ugyanakkor Lappföld más részein is közlekednek majd.

A Nordic Response 2024 gyakorlattal Finnország első alkalommal vesz részt a NATO tagjaként közös védelmi gyakorlaton. A Nordic Response a Steadfast Defender 24 nevű gyakorlatsorozat része. A NATO északi régióinak védelmét célzó nagyszabású hadgyakorlat Lappföldön és fölötte az égbolton is zajlik március 4-15. között. A Finnország, Svédország és Norvégia északi részein szervezett Nordic Response 2024 gyakorlat a finn védelmi erők idei legfontosabb gyakorlata. A Steadfast Defender 24 kiterjedt hadgyakorlata – amely a NATO évtizedek óta legnagyobb gyakorlata – januárban kezdődött és májusig tart.

A Steadfast Defender 24 gyakorlat több különböző részgyakorlatból áll, amelyeket például Németországban, Lengyelországban, Romániában és a balti országokban szerveznek. Összesen mintegy 90 ezer katona vesz részt mind a 31 tagországból és Svédországból, köztük Finnországból. Antti Häkkänen finn védelmi miniszter szerint Finnország részvétele a NATO békeidőbeli feladataiban és a NATO kiképzési tevékenységének kiterjesztése, például a Steadfast Defender 24 révén Finnország területére is, konkrét példák arra, hogy Finnország NATO-tagsága a gyakorlatban is látható.

Magyar Hírlap