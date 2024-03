Véres börtönostrom Haitin

2024. március 4. 09:57

Legalább hárman életüket vesztették és rabok százai szöktek meg Haitin fegyveres bandák egy fegyintézet ellen vasárnapra virradóra indított rohama során. Arnel Remy emberi jogi ügyekkel foglalkozó ügyvéd, aki a helyi büntetésvégrehajtási intézetekben működő civilszervezetet is vezet, az X-en arról számolt be, hogy az érintett börtönben lévő csaknem 4000 rabból alig százan maradtak rács mögött. Azok soraiban, akik a maradás mellett döntöttek, van 18 egykori kolumbiai katona, akiket azzal vádolnak, hogy zsoldosokként működtek közre Jovenel Moise elnök 2021-es meggyilkolásában. Szombat este a kolumbiai fegyencek segélykérő videóüzenetet tettek közzé a közösségi médiában. „Kérjük, kérjük segítsenek” – mondta Francisco Uribe, a férfiak egyike. „Válogatás nélkül mészárolják le az embereket celláikban” – tette hozzá.

A felfordulás során a rendőrségi szakszervezet is segélykérő üzenetet osztott meg. „Segítségre van szükségük” – írta a munkavállalói képviselet. „Mozgósítsuk a hadsereget és a rendőrséget, hogy elejét vegyük annak, hogy a banditák betörjenek a börtönbe” – tette hozzá. Az utóbbi időben a helyi bűnbandák összehangolt támadásokat hajtottak végre a rendvédelmi szervek ellen. Csütörtökön a fővárosban négy rendőrt gyilkoltak meg fegyveresek, akik egyebek között Haiti nemzetközi repülőterére is tüzet nyitottak. Elfoglaltak két rendőrörsöt is pánikszerű menekülésre késztetve a polgári lakosságot.

Az incidensek miatt üzletek és iskolák tartottak zárva. A repülőtéren elkövetett erőszakcselekmény következtében az amerikai nagykövetség Port-au-Prince-ben közölte, hogy felfüggesztenek minden hivatalos utat a karibi szigetországba. A legújabb erőszakhullámért Jimmy Chérizier rendőrből lett bandavezér vállalta a felelősséget. A Barbecue ragadványnevet viselő bűnöző, aki több bűnszervezet szövetségét vezeti, közölte, hogy célja Haiti rendőrfőnökének és kormányának túszul ejtése, valamint Ariel Henry, Haiti ügyvivő miniszterelnöke hazatérésének megakadályozása.

Henry pénteken Nairobiban írt alá megállapodást, amely lehetővé teszi egy ezerfős kenyai rendőri kontingens Haitire telepítését a bűnbandák elleni küzdelem támogatására. A többszörösen természeti katasztrófa sújtotta Haitin Jovenel Moise elnök 2021-es meggyilkolása után szabadult el a pokol. Az országnak azóta is csak ügyvivő kormányfője és elnöke van, a parlament nem működik, és a legfelsőbb bíróság is képtelen ellátni a feladatát, mert törvényhozás hiányában nem tudnak kinevezni bírókat. A belpolitikai káosz kialakulása óta a kormány fokozatosan veszíti el az ellenőrzést az állam mind nagyobb része felett, az irányítást pedig fegyveres bandák vették át, elharapózott a törvénytelenség és az erőszak.

MTI