A hazai fogyasztók előnyben részesítik a magyar árukat

2024. március 6. 10:57

A hazai fogyasztók 87 százaléka előnyben részesíti a magyar árukat, és ez bíztató a magyar vállalkozások számára - közölte felmérése alapján a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. szerdán az MTI-vel.

Ismertették, a magyar vásárlók körében a hazai termékek iránti preferencia jelentősen magasabb élelmiszer vásárlásakor, mint más termékeknél. Az élelmiszereknél a válaszadók mintegy 70 százaléka tartotta fontosnak, hogy magyar terméket válasszon, ezzel szemben ez az arány a könyveknél 39, a bútorok, kozmetikumok és a ruházati cikkeknél pedig 28-30 százalék körüli.



Élelmiszer vásárlásakor a hazai termékek preferenciája valószínűleg összefügg a frissesség, a minőség, valamint a helyi gazdaság támogatásának ösztönzésével, míg más kategóriákban a termékek jellemzően hosszabb életciklussal és beszállítói lánccal rendelkeznek - írják a közleményben.



A tájékoztatás szerint a vásárlók felének fontos, hogy a termék származása, alapanyaga magyar legyen, de csak minden tizedik fogyasztónak fontos, hogy a termék márkája, vagy a kereskedő is hazai legyen.



Az is kiderült a felmérésből, hogy a fogyasztók több mint háromnegyede szívesen vásárolna több magyar bútort, kozmetikumot, ruházati terméket, ha elérhető lenne. Ugyanakkor a többség nem fizetne többet értük, mint egy külföldi márka hasonló termékéért.



A kutatók megvizsgálták azt is, hogy mi a helyzet azok körében, akik számára egy-egy adott termékcsoportnál nem fontos a termék hazai háttere.



A felmérés szerint azoknál, akik bútort, lakberendezési tárgyat vásárolnak, és nem fontos számukra, hogy magyar termék legyen, jelentős arányban az alacsony ár volt a legfontosabb (34 százalék) tényező. A vásárlók közül sokan azt gondolják, hogy a külföldi termékeknek jobb a minősége (28 százalék), jobban néznek ki (13 százalék), és praktikusabbak (12 százalék). Figyelemre méltó, hogy a termékválasztás során a vásárlók 35 százaléka nem is figyel oda a termék származási országára - írták a közleményben.



Akik kozmetikumokat és szépségápolási termékeket vásárolnak, és nem tartják fontosnak, hogy magyar termék legyen, szintén elég jelentős, 31 százalék azoknak az aránya, akik egyáltalán nem figyelik a származási országot, miközben a vásárlók harmada szerint jobb a külföldi termékek minősége, és egynegyedük választja az legolcsóbb terméket, származási országtól függetlenül - emelték ki.



A közlemény szerint a vásárlók ezen körében csupán 8 százalék gondolja azt, hogy a külföldi termékek divatosabbak, környezetkímélők vagy praktikusabbak. A ruházati termékeket vásárlók közül - akik számára nem fontos, hogy magyar terméket vásároljanak - 26 százalék egyáltalán nem nézi a származási országot. Ők elsősorban az olcsóbb árat (34 százalék), és a jobb minőséget (31 százalék) tartják lényegesnek. Körükben azonban kevesebben említették azt, hogy a külföldi termékek "menőbbek" (16 százalék), vagy jobban néznek ki (10 százalék), és elenyésző azok aránya, akik szerint a külföldi ruházati termékek érdekesebbek, praktikusabbak, vagy inkább környezetkímélők.



Biztató, hogy a megkérdezettek körülbelül egyötöde gondolja úgy, hogy a magyar márkák képesek kiemelkedően innovatív vagy trendmeghatározó szerepet vállalni a bútor, lakberendezés (20 százalék), a kozmetikumok, szépségápolás (19 százalék), illetve a divat, textiltermékek terén (18 százalék). Mindhárom kategóriában a válaszadók jelentős része úgy véli, hogy a magyar márkák tartják a lépést a trendekkel - közölte a Századvég Konjunktúrakutató Zrt.

MTi