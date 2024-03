Cseh-szlovák kormányülés – lemondva

2024. március 6. 22:55

A következő hetekben, illetve hónapokban nem valósulnak meg a korábban betervezett cseh-szlovák kormányközi konzultációk, mert a jelenlegi helyzetben a cseh fél ezt "nem tartja alkalmasnak" - közölte Petr Fiala cseh miniszterelnök szerdán Prágában a kormány ülése után megtartott sajtótájékoztatón.

A cseh kormány döntése nem lesz befolyással a szuverén szlovák külpolitikára, s a szlovák kormány tudomásul vette, hogy Prága veszélyeztetni kívánja a nagyon jó cseh-szlovák kapcsolatokat - reagált a prágai bejelentésre Robert Fico, szlovák miniszterelnök. Csehország és Szlovákia kapcsolatában számos olyan téma van, amelyben érdemes együttműködni. Másfelől azonban nem szabad elrejteni, hogy a kulcsfontosságú külpolitikai kérdésekben a két fél álláspontja lényegesen eltér egymástól - mutatott rá a cseh kormányfő. "Meggyőződésünk, hogy ebben a pillanatban nincs szükség a két kormány együttes ülésére. Döntésünkről, hogy halasszuk el a találkozót, már tájékoztattuk a szlovák felet" - mondta Petr Fiala újságíróknak. "Kapcsolataink sokrétűek, számos közös témánk van, amelyekkel foglalkozni kívánunk, de lényeges külpolitikai kérdésekben eltérőek az álláspontjaink, amit nem kívánunk eltitkolni" - fejtette ki a cseh miniszterelnök. Leszögezte: a cseh kormány problémásnak tartja például Juraj Blanár szlovák külügyminiszter minapi találkozóját Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel. Blanár és Lavrov a múlt héten Törökországban találkozott egy regionális fórumon.



Robert Fico szlovák kormányfő közleményben úgy reagált: "a szlovák kormány soha nem fogja veszélynek kitenni a mély szlovák-cseh kapcsolatokat. Tudomásul vesszük, hogy a cseh kormánygarnitúra a veszélybe sodrásukról döntött, és csak azért, mert érdeke az Ukrajnában zajló háború támogatása, míg a szlovák kormány nyíltan a békéről beszél".



Fico, akinek szavait a cseh közszolgálati televízió idézte, hangsúlyozta: a cseh kormány bármikor üdvözölve van Szlovákiában. Leszögezte: Pozsony nem kívánja megterhelni a szlovák-cseh politikai kapcsolatokat olyan, a nemzetközi helyzetet érintő eltérő nézetekkel, amelyeknek semmi közük sincs a szlovák-cseh együttéléshez. Csehország és Szlovákia álláspontja elsősorban Ukrajnával kapcsolatban tér el egymástól. Míg Csehország anyagilag és katonailag is támogatja az Oroszország indította háborúban védekező Ukrajnát, Szlovákia a katonai támogatást elutasítja. A CTK cseh hírügynökség Fialát idézte, aki szerint eltérő véleményen vannak a felek az oroszok háborús okait illetően is. A cseh és a szlovák kormány együttes ülésére legutóbb tavaly áprilisban a szlovákiai Trencsénben került sor. Robert Fico új szlovák kormányfő tavaly őszi prágai látogatása során a felek megegyeztek, hogy folytatni fogják a hagyományt. Az újabb együttes ülést csehországi helyszínnel idén tavaszra tervezték be. Jan Lipavsky cseh külügyminiszter újságírók előtt kijelentette, hogy támogatja a kormány döntését. "A földgolyó másik oldalán lévő partnereink is értik, hogy Európa biztonsága az egész világ biztonságát befolyásolja. Bánt engem, hogy szlovákiai kollégáink ezt nem így látják" - fejtette ki újságírók előtt. "Úgy gondolom, hogy a barátoknak őszintéknek kell lenniük egymáshoz, s a kellemetlen dolgokat is meg kell tudni egymásnak mondani. Szlovákia kétoldalú diplomáciával is próbálkozik, de a tapasztalatok azt mutatják, hogy többnyire az ilyen az egyik oldalon marad" - tette hozzá a cseh külügyminiszter.



MTi