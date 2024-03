Orbán szerint sokkal több volt a Real elleni párharcban

2024. március 7. 09:56

Willi Orbán, az RB Leipzig magyar válogatott futballistája szerint sokkal többet kihozhattak volna a Real Madrid elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntős párharcból, amelyet végül a spanyol sztárcsapat az 1-1-es hazai döntetlen után 2-1-es összesítéssel nyert meg.

"Alapvetően mindkét mérkőzésen jól játszottunk, de sokkal több volt ebben a párharcban, a munkánknak nem lett meg a gyümölcse. Volt néhány óriási helyzetünk, amiket értékesítenünk kellett volna" - nyilatkozta a meccs után a klub színeiben 300. mérkőzésén pályára lépő Orbán, aki a lipcseiek egyenlítő gólját szerezte és a Santiago Bérnabeu Stadionban a találkozó legjobbjának is megválasztották.



A 31 éves futballista kitért a brazil Vinícius Juniorral vívott párharcára, véleménye szerint a dél-amerikai támadó a sárga lapos figyelmeztetésnél rosszabbul is járhatott volna, amikor torkon ragadta őt, ugyanakkor a hazaiak góljánál klasszis teljesítményt nyújtott.



Orbán hozzátette, mostantól kezdve a Bundesligára kell koncentrálniuk, hétvégén a Darmstadt következik, fontos a regeneráció ahhoz, hogy begyűjtsék a három pontot.



Willi Orbán a második magyar játékos volt, aki gólt szerzett a Real Madrid ellen Bajnokok Ligája-mérkőzésen. Elsőként ez ifjabb Albert Flóriánnak sikerült 1995 novemberében, amikor a Ferencváros 1-1-es döntetlent játszott hazai pályán a Reallal. A válogatott védő csaknem 14 év után talált be a Bérnabeu Stadionban magyarként, legutóbb Vadócz Krisztián szerzett gólt a királyi gárda otthonában 2010. május 2-án, az Osasuna színeiben a 3-2-re elveszített spanyol bajnoki összecsapáson.

MTi