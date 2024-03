Tudatmódosító szerekkel tartott szertartások

2024. március 7. 10:27

Kábítószer-birtoklás, új pszichoaktív anyaggal való visszaélés, valamint kuruzslás miatt emelt vádat a Siklósi Járási Ügyészség egy baranyai nő ellen, mert tiltott tudatmódosító szerek használatával szervezett szertartásokat 2022-ben.

A Baranya Vármegyei Főügyészség az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében azt írta: a nő korábban külföldön élt és dolgozott, hosszabb időt töltött Dél-Amerikában is, ahol egy tudatmódosító főzet fogyasztása köré épülő szertartással ismerkedett meg.



A nő 2022 februárjában azért tért vissza Magyarországra, hogy a külföldön tanultakat hasznosítsa: az általa is ismerten tudatmódosító hatású, Magyarországon tiltott hatóanyag felhasználásával készülő főzetet alkalmazva "gyógyító szeánszok" tartására készült ellenszolgáltatás fejében.



A vádlott korábban elvégzett egy természetgyógyászati alapmodult, azonban szakképesítéssel, szakképzettséggel, illetve egészségügyi végzettséggel nem rendelkezett. Ennek ellenére létrehozott egy internetes oldalt, amelyen keresztül házilag készített természetes alapú háztartási szereket forgalmazott, illetve különféle szertartások, terápiák elvégzésére ajánlkozott. A vádlott a szertartásokat egy Siklóshoz közeli településen vásárolt ingatlanon végezte.



A nő a szertartáshoz szükséges főzet alapanyagait és a szertartás során használatos más anyagokat annak ellenére szerezte be, hogy tisztában volt vele: magyarországi kereskedelmi forgalomban nem kapható, nem birtokolható, és nem fogyasztható szerekről van szó.



A vádlott 2022 nyarán legalább négy ember részvételével végzett "teaszeánszot", amelyen az egyik résztvevőnél oly mértékben elhatalmasodtak a látomások, hogy gyalogosan menekült el a helyszínről. A menekülés közben számos sérülést elszenvedő embert az esti órákban találták meg a keresésére induló rendőrök.



A nő lakóhelyén tartott, illetve a szeánszokon felhasznált anyagok egy része kábítószernek, illetve új pszichoaktív anyagnak minősül - írta a fóügyészség.

MTi