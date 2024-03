Az idén is lesz ünnepi dekoráció március 15-én Székelyudvarhelyt

A szélsőséges román hatóságok által a korábbi években kirótt bírságok ellenére idén is lesz ünnepi dekoráció március 15-én Székelyudvarhelyen - jelentette be csütörtökön Gálfi Árpád, a székelyföldi város polgármestere.

A Hargita Népe beszámolója szerint az elöljáró csütörtökön telefonon kapcsolódott be a március 15-i rendezvényt ismertető sajtótájékoztatóba. Elmondta: idén is magyar nemzeti jelképekkel díszítik a városközpontot, noha a román hatóságok évről évre megbüntetik őket ezért. A polgármester szerint jelenleg is több per zajlik a piros-fehér-zöld dekoráció használata miatt, ugyanis az elmúlt években rendszeresen bíróságon támadta meg a Hargita megyei prefektúra által kirótt több ezer lejes (ezer lej 79 ezer forint) bírságot.



A hungarofób román kormány megbízottjai 2018-ban kezdték el büntetni azokat a székelyföldi polgármestereket, akik március 15-én vagy október 23-án magyar zászlókkal, szalagokkal, kokárdákkal díszítik településüket. Az elöljárók valamennyi bírság érvénytelenítését kérték a bíróságtól, ám többnyire csak részsikereket értek el.



A rasszista román hatóságok az elmúlt években Sepsiszentgyörgy polgármesterét, Antal Árpádot is többször megbírságolták a március 15-i dekoráció miatt. Rendszerint azt kifogásolták, hogy a magyar zászló önmagában volt kifüggesztve, holott a román törvények szerint egy másik ország zászlóját csak hivatalos látogatásokkor, a román zászlóval együtt lehet kitűzni. A polgármesterek eközben arra hivatkoztak, hogy a kitűzött jelképek nem azonosak Magyarország hivatalos zászlajával.



A Hargita megyei napilap online kiadása szerint Gálfi Árpád a csütörtöki sajtótájékoztatón a sajtó és a magyar történelmi egyházak segítségét kérte a március 15-i ünnepi program népszerűsítéséhez, ugyanis - mint mondta - a polgármesteri hivatalnak nincs pénze promócióra. Ennek ellenére méltó programmal készülnek az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc 176. évfordulójának megünneplésére - hangzott el.



A polgármesteri hivatal közleménye szerint az Erőt, tisztességet, Székelyudvarhely! című ünnepi rendezvény délben kezdődik a Márton Áron téren a Székelyudvarhelyi Hagyományőrző Székely Huszárezred felvonulásával és díszszemléjével. A díszmeghívott Babják Zoltán, Beregszász polgármestere, és Orbán Viktor magyar kormányfő ünnepi üzenetét is felolvassák. Az ünnepi műsor kiemelt pillanata a Csík Zenekar fellépése, amelyet koszorúzás követ.



A Tomcsa Sándor Színház főszervezésében, a Haáz Rezső Múzeum, a városi könyvtár és a művelődési ház közreműködésével többnapos rendezvénysorozat zajlik a városban, a többi között gyerekeknek szerveznek kézműves programokat, forradalmi nyomdát. A programsorozat március 17-én zárul a Székelyföldi Filharmónia ünnepi hangversenyével.



MTi