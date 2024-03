Monspart Sarolta Alapítvány

2024. március 7. 22:27

Együttműködési megállapodást kötött a Miniszterelnöki Kabinetiroda, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) és a Monspart Sarolta Egészséges Életmódért Alapítvány szerdán Budapesten annak érdekében, hogy a rendszeres mozgás és a sport segítségével támogassák az idősek egészségének megőrzését.

Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója, Hornung Ágnes, a KIM családokért felelős államtitkára és Monszpart Zsolt, a Monspart Sarolta Egészséges Életmódért Alapítvány elnöke (b-j) a Miniszterelnöki Kabinetiroda, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) és az alapítvány együttműködési megállapodásának aláírásán Budapesten 2024. március 6-án. Az együttműködés célja, hogy a rendszeres mozgás és a sport segítségével támogassák az idősek egészségének megőrzését. MTI/Illyés Tibor

Hornung Ágnes, a KIM családokért felelős államtitkára azt mondta, a magyar családpolitika sajátossága, hogy a 2010 óta bevezetett támogatások és intézkedések a teljes életutat lefedik, így természetesen az idősebb korosztályra is gondolnak.

Ennek egyik megnyilvánulása, hogy vigyáznak az idősek testi-lelki-szellemi egészségére, amelyet ezentúl a Monspart Sarolta alapítványhoz tartozó Országos Gyalogló Idősek Klubhálózata is kiemelten segít, mert közös meggyőződésük, hogy az időskori egészség megőrzésében a rendszeres mozgás kiemelt szerepet játszik - közölte az államtitkár.



"Bízunk abban, hogy közösen még több idős honfitársunkhoz juttathatjuk el a klubhálózat kínálta lehetőségeket, és járulhatunk hozzá az aktív életmódhoz. Hisszük, hogy az idősek támogatása és segítése a nemzet közös érdeke, amiért együtt, összefogva többet tehetünk" - fogalmazott Hornung Ágnes.



Az államtitkár az időseket érintő korábbi intézkedések közül megemlítette az Idősbarát Önkormányzat Díjat, valamint a Nemzeti Demencia Programot, amelynek célja, hogy széles körben felhívja a figyelmet a ma már népbetegségnek számító problémára és informálja a hozzátartozókat.

Monszpart Zsolt, a Monspart Sarolta Egészséges Életmódért Alapítvány elnöke beszédet mond a Miniszterelnöki Kabinetiroda, a Kulturális és Innovációs Minisztérium és az alapítvány együttműködési megállapodásának aláírásán Budapesten 2024. március 6-án. Az együttműködés célja, hogy a rendszeres mozgás és a sport segítségével támogassák az idősek egészségének megőrzését. MTI/Illyés Tibor





Emellett a kormány idén is emelte a nyugdíjakat, januárban hat százalékkal magasabb összeget kaptak a jogosultak, februárban pedig a 13. havi nyugdíjat is kifizették már a megemelt összegben - fűzte hozzá Hornung Ágnes.



Monszpart Zsolt, a Monspart Sarolta Egészséges Életmódért Alapítvány elnöke arról beszélt, hogy nővére, Monspart Sarolta tájfutó világbajnok egész élete a sportról szólt, élete utolsó szakaszában pedig elsősorban arra fókuszált, hogyan lehetne meghosszabbítani a minőségi nyugdíjas életet.



Ennek egyik módja a napi mozgás, amelyet a nyugdíjas gyaloglóklubok is támogatnak, a sporton túl azonban a klubok befogadó közösséget, társaságot is biztosítanak - mutatott rá az alapítványi elnök. Monszpart Zsolt elmondta azt is, hogy a kormány támogatásának köszönhetően az elmúlt évben 120-ról 400-ra nőtt a gyaloglóklubok száma az országban, de szeretnék, ha ez a szám még tovább emelkedne.



MTi