Milyen hibák miatt tudott meglepetésszerű támadást indítani a Hamász

2024. március 8. 11:30

Az izraeli hadsereg vizsgálatot indított annak feltárására, hogy milyen esetleges hibák vezettek ahhoz, hogy a Hamász iszlamista terrorszervezet tavaly október 7-én meglepetésszerű támadást tudott indítani Izrael ellen - jelentette be az IDF szóvivője.

Az IDF vizsgálata a 2018-tól 2023. október 10-ig tartó időszakot veszi górcső alá. Az iszlamista Hamász támadása után október 10-re nyerte vissza Izrael az ellenőrzést a gázai határt körülvevő térség felett.



A nyomozás minden szinten kiértékeli a meglepetésszerű offenzíva előtti órákban és az azt megelőző napokban történt döntéshozatali folyamatokat, valamint a hadsereg határvédelmi politikáját és hírszerzését az azt megelőző években.



Herci Halevi, az IDF vezérkari főnöke szerint a nyomozás célja a tanulságok levonása annak érdekében, hogy növeljék a hadsereg hatékonyságát a jelenleg is folyó harcokban, valamint hogy javítsák a felkészülést a következő hadjáratra. Fokozni kívánják vele azt az erőfeszítést is, hogy a határ menti települések lakói visszatérjenek otthonaikba és bízzanak abban, hogy képesek megvédeni őket.



A vizsgálat négy fő kérdésre összpontosít: miként ítélték meg a Hamászt 2018-tól; miként működött az ellenség terveinek értékelése 2018-tól a háború kitöréséig, különös tekintettel a hírszerzésre; hogyan történt a hírszerzési és döntéshozatali folyamat október 7. előestéjén és az azt megelőző napokon; hogyan folyt a határ menti települések feletti katonai uralom visszaszerzése október 7. és 10. között, ezen belül miként alkalmazta erőit az IDF.



Emellett áttekintik a jelenleg is zajló harcok jelentősebb csatáit és hadieseményeit, a tartalékok mozgósítását és a logisztikai működést, a fegyverzet és a tartalékalkatrészek biztosítását, valamint a támadás civil áldozatainak október 7-i evakuálását.



Az IDF kiképző és felkészítő részlege egyezteti a nyomozást, melynek eredményeit júniustól terjesztik a vezérkari főnök elé. Noha a hadseregben úgy vélik, hogy a vezérkari főnök és a vezérkar szakmai alapon, tárgyilagosan vezeti majd a vizsgálatot, az véleményük szerint nem pótolja egy külső grémium esetleges ellenőrzését.



MTi