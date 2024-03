A szocialista Baja Ferenc miniszter volt, most gyanúsított

2024. március 8. 13:42

Korrupció miatt gyanúsítottként hallgatta ki a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) Baja Ferenc, volt környezetvédelmi és területfejlesztési minisztert, egykori szocialista országgyűlési képviselőt - közölte a Főügyészség pénteken az MTI-vel.

Tájékoztatásuk szerint a KNYF befolyással üzérkedés bűntette és más bűncselekmények miatti nyomozásában eddig hat embert hallgatott ki gyanúsítottként.



Mint írták, a rendelkezésre álló adatok szerint a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Budapesti Közlekedési Zrt. 2019 elején közbeszerzési eljárást indított a részvénytársaság telephelyein teljesítendő informatikai üzemeltetés és fejlesztés szolgáltatásra. A közbeszerzési eljárásra egy kft. tett ajánlatot.



A megalapozott gyanú szerint Baja Ferenc 2019 júniusában Budapesten találkozott egy, az ajánlatot tevő gazdasági társaság működésében jelentős befolyást gyakorló férfival, aki stratégiai és üzleti kérdésekben döntött, ugyanakkor hivatalos tisztséget a cégben nem töltött be. A volt miniszter a kft. tendernyertességének esetére 30 millió forint készpénzt kért azért, hogy a szerződés létrejöttét és fenntartását, a korábban betöltött pozícióiból és a meglévő politikai kapcsolataiból eredően meglévő befolyásának érvényesítésével ne akadályozza - ismetették.



A korrupciós megállapodásról értesülve Molnár Zsolt szocialista országgyűlési képviselő megkérte a volt minisztert, hogy az ő részére is kérjen a férfitól 40 millió forintot azért, hogy a szerződést ő se támadja meg. Baja Ferenc 2019 júniusában egy újabb találkozó keretében Molnár Zsolt kérését tolmácsolta a férfinak - írta közleményében az ügyészség.



Előzetes megállapodásuk alapján a férfi 2019 novemberében Baja Ferencnek 30 millió forint készpénzt adott át. A politikus később arra hivatkozással is kért pénzt a férfitól, hogy sikeresen hárította el a keretszerződés cégre vonatkozó kedvezőtlen módosítását, ezért a férfi további hétmillió forintot fizetett ki, azonban az ezt követően Baja Ferenc által havi rendszerességgel kért további 2-3 millió forint átadására vonatkozó kérést visszautasította - hangsúlyozza az ügyészségi közlemény.



A nyomozó főügyészség pénteken gyanúsítottként hallgatta ki Baja Ferencet társtettesként, üzletszerűen elkövetett befolyással üzérkedés bűntette miatt. A politikus nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését és panasszal élt a gyanúsítás ellen - olvasható a KNYF közleményében.

MTi