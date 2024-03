Új bölcsőde Kézdivásárhelyt

2024. március 9. 16:34

Felvatták Kézdivásárhelyen az első korszerű, környezetbarát erdélyi bölcsődét, amelyet a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) által elindított kormányzati és európai uniós finanszírozási programból építettek - tudatta az RMDSZ szombaton.

A közlemény rámutat: Romániában 5 év alatt 215 ezerről 155 ezerre csökkent az évente születő gyermekek száma, az állami bölcsődék száma a 400-at sem éri el, ezekben a gyermekek kevesebb mint 4 százalékának jut hely. Ezt a gondot orvosolja az állami bölcsődeépítési program, amelyet az RMDSZ indított el akkor, amikor kormányon volt. Az RMDSZ ugyanakkor megoldotta a bölcsődék működésének finanszírozását is, és ez már az állami költségvetést terheli, nem az önkormányzatokat - közölték.



"A most átadott kézdivásárhelyi bölcsőde az első, amely magyar közösségben fölépült a kormányzásunk alatt elindított programnak köszönhetően. Gyermekek nélkül nem lehet nemzetet építeni. Ezért bátran mondom: helyesen döntöttünk, amikor elindítottuk az országos bölcsődeépítési programot, amellyel a fiatal családokat akartuk támogatni. Azt kívánom, hogy ez a 40 hely ne legyen elegendő, újabb bölcsődékre legyen szükség! Mi pedig azt tudjuk ígérni, hogy mindig képviselni fogjuk, ami a közösségnek fontos" - idézte a közlemény Kelemen Hunor szövetségi elnököt.



Cseke Attila szenátusi frakcióvezető, akinek a miniszteri mandátuma idején a fejlesztési tárca beindította a bölcsődeépítési programot, az avatóünnepségén felidézte, hogy az alapkövet tavaly márciusban tették le, és bár az RMDSZ ellenzékbe kerülése után a munkálatok üteme lelassult, egy év alatt felépült a kézdivásárhelyi új létesítmény.



"Ez az RMDSZ munkája, az RMDSZ kormányzati sikere" - állapította meg a volt miniszter.



Bokor Tibor, Kézdivásárhely polgármestere rámutatott: nem véletlen, hogy iskolákat, óvodákat és tömbházakat építenek a háromszéki településen, hiszen olyan Kézdivásárhelyért dolgoznak, ahol jó családot alapítani.



A bölcsődében, játszó- és hálószobák, konyha és étkezde, illetve mosoda is van, az épület fűtéséhez szükséges energiát pedig megújuló erőforrásokból állítják elő. A bölcsőde az önkormányzat tulajdona.



Az RMDSZ vezetése alatt 255 korszerű és környezetbarát bölcsőde felépítésére nyújtott finanszírozást országszerte a fejlesztési minisztérium, ezek közül 120 uniós forrásból épül. Erdélyben a következőt Nagyváradon adják át - olvasható az RMDSZ közleményében.

mti