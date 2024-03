Büszkén hangoztatja Cseh Katalin, hogy ő is lobbizott hazánk ellen

2024. március 11. 16:26

TikTok-videóban ismerte be Cseh Katalin, a Momentum EP-képviselője, hogy ő is a hazánk érdekei ellen lobbizott külföldön. Deutsch Tamás rájött arra, hogy mi történik az Európai Parlamentben. Még jó, hogy nézte Hajnal Miklós interjúját, és rájött arra, hogy bizony, én is dolgoztam a jogállamisági mechanizmuson. Sőt! – jelentette ki Cseh Katalin. Azonban nem ő az első momentumos politikus, aki ezzel büszkélkedett a nagy nyilvánosság előtt.

A közelmúltban Hajnal Miklós az ATV-ben szintén döbbenetes beismerést tett. A Momentum elnökségi tagja azzal büszkélkedett, az ő érdemük, hogy a jogállamisági eljárásokon túl most már az uniós pénzeket is megvonják Magyarországtól. Hajnal a „Magyarországgal szemben” zajló eljárások momentumos szorgalmazásáról beszélt.

ocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője is reagált az üggyel kapcsolatban közösségi oldalán, nyílt levélben, amellyel Deutsch Tamásnak üzent. „Ma már teljes nyíltsággal, büszkén vállalják, mindent megtesznek azért, hogy Magyarország ne kapjon uniós forrásokat és jogi eljárásokkal vegzálják. – írta. A momentumos Hajnal Miklós nyilatkozatáról Kocsis Máté közölte, az egy politikai akció, a többi külföldi momentumos tevékenysége pedig hazánk szuverenitása elleni támadás. „Épp ezért kapták korábban is a dollárokat más államok spekulánsaitól” – tette hozzá.

Magyar Nemzet