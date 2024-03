Piros-fehér-zöld díszkivilágítással ünnepelnek március 15-én Kolozsvárt

2024. március 11. 19:04

Rendhagyó módon piros-fehér-zöld díszkivilágítással és ünnepi utcai dekorációval készülnek a március 15-i nemzeti ünnepre Kolozsváron - mondta el az MTI-nek hétfőn Antal Géza, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) Kolozs megyei szervezetének ügyvezető elnöke.

Mint közölte, a szövetség több belvárosi épület és Szamos-híd esetében kérte, hogy a magyar nemzeti ünnepen piros-fehér-zöld díszkivilágítást kapjanak. A kolozsvári polgármesteri hivatal a Diákművelődési Ház esetében hagyta jóvá a kérést, a többi építmény ugyanis nem rendelkezik megfelelő technikai felszereléssel - mondta.



Továbbá a Kolozs megyei önkormányzattól a kezelésébe tartozó Néprajzi Múzeum (Redut) és az Egyetemi Könyvtár épületének a díszkivilágítását kérvényezték, de hétfő délutánig nem kaptak választ - tette hozzá.



Kolozsvár rendszerváltás utáni történetében először piros-fehér-zöld utcai dekorációt kap a belvárosi Deák Ferenc (Eroilor) utca is. A Főtérre nyíló utca 1. szám alatti házában szállt meg 1848-ban Bem József tábornok, amire emléktábla emlékeztet, melyet március 15-én rendszerint megkoszorúznak.



A ház erkélyén hatalmas kokárda díszeleg majd, és az utca minden második oszlopán - melyeken általában Románia és az Európai Unió zászlaja leng - piros-fehér-zöld színkombinációban a Március 15. - Minden magyar ünnepe felirat lesz olvasható - részletezte Antal Géza. Elmondta, hogy az ünnepi dekoráció három napig, március 14-15-16-án lesz látható, bár az RMDSZ egész hétre kérvényezte a kihelyezését.



Kolozs megyében mintegy félszáz településen tartanak megemlékezést a nemzeti ünnep alkalmából az RMDSZ, a magyar történelmi egyházak, az iskolák, a civil szervezetek és a kulturális intézmények közös szervezésében - mondta. A megyei ügyvezető elnök hétfőn Oláh Emese kolozsvári alpolgármesterrel és a kulturális szervezetek képviselőivel sajtótájékoztatón ismertette a programot.



Kolozsváron a hagyományos felvonulás idén is a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet elől indul, majd a Deák Ferenc utcán keresztül ér a Főtérre, ahol a Szent Mihály-templomban ökumenikus istentisztelet lesz.



A központi ünnepség a Főtéren folytatódik, az ünnepi beszédek után népviseletbe öltözött kétszáz fiatal tart bemutatót, és a Kolozsvári Magyar Gyermekkórus koncertezik. Az ünneplők Petőfi Sándor egykori szálláshelyét, a Biasini Szállót is megkoszorúzzák.



Az ünnepi műsort a Diákművelődési Házban rendezik Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusának szervezésében. Fellép a Tokos Zenekar és a Bekecs Néptáncszínház, vendégelőadók Vajas Evelin és Marosán Csaba.



A központi rendezvényt egész héten át tartó kulturális és ifjúsági programok kísérik, a többi között Pilvax-kvíz és forradalmi táncház várja a fiatalokat, és a kolozsvári diákság Mátyás király szülőházánál is megemlékezést tart.



Kolozsvár 286 ezer lakosával Románia második legnagyobb városa, a legutóbbi népszámlálás adatai szerint a magyar közösség létszáma mintegy 33 ezer fő, nagyjából 50 ezer személy nem vallott nemzetiségéről. A rendszerváltás után, Gheorghe Funar polgármestersége idején a városban tilos volt a magyar jelképek használata, és csak a 2000-es évek közepétől - civil és jogi nyomásra - sikerült elmozdulni a többnyelvűség irányába.



MTi