Újrázni készülnek az RMDSZ elöljárói Háromszéken

2024. március 13. 19:05

Újrázni készülnek a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) jelenlegi elöljárói Háromszéken a júniusi romániai helyhatósági választásokon - jelentették be szerdán a Kézdivásárhelyen tartott politikai rendezvényen.

mtk.hu

Mint elhangzott, az érdekvédelmi szervezet részéről a Kovászna megyei önkormányzat élére Tamás Sándor jelenlegi elnök pályázik újabb négy évre, míg Sepsiszentgyörgyön Antal Árpád polgármester vállalna újabb mandátumot. Mindketten négy önkormányzati mandátumon vannak túl a megye, illetve megyeszékhely élén.



Kovászna megye magyar többségű kisvárosaiban is a jelenlegi elöljárókat indítja a szövetség: Kézdivásárhelyen Bokor Tibor, Kovásznán Gyerő József, Baróton Benedek Huszár János indul RMDSZ-színekben.



A Vigadó művelődési házban tartott politikai rendezvényen Kelemen Hunor RMDSZ-elnök rámutatott: Háromszéken a 2000-es évek elejétől meghonosodott a politikai stratégiai gondolkodás, és a helyi politikusok eszerint cselekszenek; kitűzik a célokat, és csapatban haladnak előre. Hangsúlyozta: a választásokon a szövetség számára az egyedüli iránytű a magyar közösség érdeke, illetve az, hogy "a testtartásunk ne változzon". Felidézte: az RMDSZ politikusai a bukaresti kormányban és ellenzékben is emelt fejjel, egyenes derékkal tudtak jelen lenni.



Dicsérő szavakkal illette a háromszéki politikusokat, hangsúlyozva, hogy a nehézségektől sem hátráltak meg, pedig "volt, amikor pereket kellett vállalni, büntetéseket kellett fizetni" - emlékeztetett a székely zászlóval kapcsolatos gáncsoskodásokra.



Az RMDSZ elnöke a fő feladatnak Székelyföld fejlesztését, építését, az életfeltételek jobbá tételét nevezte. "A mi nemzedékünknek az a feladata, hogy Székelyföldet laktatóbbá, hasznosabbá tegyük azoknak, akik utánunk jönnek, hogy jobb legyen Székelyföldön élni, mint tíz vagy húsz évvel ezelőtt" - mondta. Kifejtette: az erdélyi magyarok tartalékai Székelyföldön és a városokban vannak, és akkor lesznek sikeresek, ha ezeket mozgósítani tudják.



Tamás Sándor arról beszélt, hogy Romániában az RMDSZ-en kívül "nincs más politikai erő, amely a magyar emberek biztonságát garantálná, azért dolgozna". "Az elmúlt 105 évben azt tapasztaltuk, hogy ha nem figyelünk oda, akkor mások akarják megszervezni az életünket" - mondta a bukaresti román politikusokra utalva.



Aláhúzta, hogy Háromszéken "az emberekre odafigyelő építkezés, a kiszámíthatóság, a csapatmunka bizalmat hozott az emberek részéről", a térség a béke szigete a magyar-magyar párbeszédben, együttműködésben.



A jövő kapcsán két fontos célt említett: a magyar közösség jogainak bővítését, megerősítését és Székelyföld fejlesztését. "A következő évek tétje, hogy meg tudjuk védeni a településeinket, a megyénket" - húzta alá.



Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere hangsúlyozta: a háromszéki elöljárók azért dolgoznak, hogy Székelyföld fejlődjön, jobb hely legyen családot alapítani, tanulni, dolgozni, vállalkozni, kikapcsolódni és megöregedni.



"Sepsiszentgyörgy nem egy akármilyen hely. Ma a legnagyobb magyar többségű város Erdélyben, és mi érezzük ezt a felelősséget" - mondta a magyar nemzetiségű lakosság magas arányára utalva. Úgy értékelte, hogy a fejlődés az összhangnak is köszönhető. "Itt mindenki számára világos az irány, segítjük egymást, és mindegyik egy irányba húzza a szekeret. Ezért van eredmény, van siker, van bizalom a közösség részéről is" - mondta. Kitért arra is, hogy "vannak, akiknek ez nem tetszik", akik Székelyföld létezését is kétségbe vonják, és meg akarják állítani a fejlődését. "Nekünk pedig az a feladatunk, hogy ezt ne engedjük. Folytatnunk kell a munkát" - fogalmazott.



Kézdivásárhely polgármestere, a negyedik mandátumáért induló Bokor Tibor az egészségügyi és oktatási beruházásokat emelte ki, és a további tervek közül a város egyedi udvartereinek a felújítását említette.



A harmadik mandátumáért induló Gyerő József, Kovászna polgármestere a fürdővárosban megvalósult fejlesztésekről beszélt, míg a négy éve függetlenként Barót polgármesterévé választott, most RMDSZ-színekben újrázni akaró Benedek Huszár János is az eredményekről, további tervekről számolt be.



MTi