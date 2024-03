Maradna a magyar polgármester Marosvásárhelyt

2024. március 13. 20:55

Független jelöltként szerezne újabb polgármesteri mandátumot Soós Zoltán Marosvásárhelyen, aki szerdán este Új várost építünk! mottóval jelentette be jelöltségét.

Az erdélyi város elöljárója az egyik helyi étteremben, támogatói és a város neves román és magyar személyiségei körében közölte: ismét indul polgármesterjelöltként a júniusi romániai helyhatósági választásokon.



A román és magyar nyelven zajló rendezvényen több marosvásárhelyi személyiség is biztosította támogatásáról. Elhangzott: nem számít, hogy a város lakói románok, magyarok, romák vagy más nemzetiségűek, büszkéknek kell lenniük arra, hogy marosvásárhelyiek. Tetteiket a város iránti szeretet és tenni akarás kell vezérelje, ez kell, hogy a közös ügyük legyen.



Soós Zoltán beszédében emlékeztetett: négy éve, amikor először pályázta meg a polgármesteri tisztséget, a város stagnált, helyben toporgott, és az a szándék vezérelte, hogy jobb hellyé tegye. "Az eredmények látványosak, bár még csak az elején járunk: új várost építünk!" - fogalmazott, emlékeztetve, hogy húszéves lemaradást nem lehet rövid idő alatt pótolni.



Az eredmények között említette, hogy több mint másfélszorosára nőtt a város bevétele, az elnyert uniós támogatások összege többszöröse az eddiginek, megújult a közszállítás, megoldódott a szemételszállítás ügye, tanintézetek újultak meg. "Tempót váltottunk és szemléletet. Sokat fejlesztünk, de világos céllal, hogy biztonságos és élhető legyen a város. Új várost építünk, de a munkát még nem fejeztük be" - fogalmazott. Hozzátette: a nagy infrastrukturális beruházások, mint például a terelőút, több cikluson át tartó feladat, ezután következik.



"Ezért úgy döntöttem, idén is elindulok a polgármesteri címért, függetlenként ismét, de örömmel veszem mindenki támogatását, akik egyetértenek céljaimmal, legyenek azok pártok vagy civil szervezetek" - mondta Soós Zoltán.



Reményét fejezte ki, hogy a kampány a jövőre vonatkozó elképzelésekről fog szólni, "és nem a sértegetésekről", és figyelmeztetett, hogy "a múlt sötét árnyai" még mindig ólálkodnak, "a gyűlölet és a megosztás hangjai" ismét erősebbek - utóbbival a Románok Egyesüléséért Szövetségre (AUR) utalt.



"A tét nagyobb, mint négy évvel ezelőtt: akkor az volt, hogy elindulunk-e végre, most meg az, hogy továbbmegyünk előre vagy megtorpanunk" - fogalmazott Soós Zoltán, hangsúlyozva, hogy csak akkor fog nyerni a közös ügy, ha a marosvásárhelyiek kiállnak mellette.



Fő kihívója várhatóan a szintén függetlenként induló ismert szívsebész, Horatiu Suciu lesz, aki a kisebbik román kormánypárt, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) támogatását élvezi. Bár Ciprian Dobre, a PNL Maros megyei szervezetének elnöke korábban közös román jelölt állítását szorgalmazta, a helyi sajtó szerint Suciu indulását úgy jelentették be, hogy nem egyeztettek a többi párttal. Azóta a Szabad Emberek Pártja (POL) is nevesítette polgármesterjelöltjét.



Soós Zoltán 2020-ban független polgármesterjelöltként a magyar pártok támogatásával a szavazatok 50,54 százalékát szerezte meg, és a városnak hosszú évek után ismét magyar polgármestere lett.



A legutóbbi romániai népszámlálás adatai szerint a 116 ezer lakosú Marosvásárhelyen él az erdélyi városok közül a legnagyobb, mintegy 40 ezer fős magyar közösség. A korábban magyar többségű városban a magyarság az 1990-es etnikai konfliktus által gerjesztett kivándorlási hullám nyomán került kisebbségbe.



