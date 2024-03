Széchényi Ferenc Közgyűjteményi Központ

2024. március 13. 22:51

A múzeumok csúcsszerve jön létre a hat hazai intézmény holdinggá szerveződével felálló Széchényi Ferenc Közgyűjteményi Központ által - hangsúlyozta Csák János kulturális és innovációs miniszter szerdán, a Hír TV Napi aktuális című műsorában.

Széchényi Ferenc – wikipedia

Csák János kiemelte: az átalakítás nem annyira radikális, mert a magyar identitást, a magyar kulturális örökséget és a magyar hagyományokat megjelenítő corpusba beletartozik mindaz, ami kifejezi az 1100 év magyar világát, így a Magyar Nemzeti Múzeum a régészettel és a tárgyi emlékekkel együtt, a Petőfi Irodalmi Múzeum, az Országos Széchényi Könyvtár, a Magyar Természettudományi Múzeum, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, valamint az Iparművészeti Múzeum.



"Nem az intézmények a fontosak, hanem az, hogy az intézményekből a magyar identitás, a magyar üzenet hogyan juthat el a modernitásba" - fogalmazott a miniszter, aki hozzátette, hogy olyan mértékű áttörést szeretnének elérni, mint ami a tavalyi, az egész Kárpát-medencét bejárt Magyar Géniusz című vándorkiállítással sikerült.



A Széchényi Ferenc Közgyűjteményi Központ létrehozásáról a miniszter elmondta: ehhez meg kellett találni a megfelelő embert és a megfelelő időt, ami most jött el, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatójának a pályáztatásánál.



Demeter Szilárd olyan tervvel állt elő, amely már többeknek eszébe jutott, például Klebelsberg Kuno kultuszminiszternek is az 1920-as években, hogy "hogy lehet ezt az ütőképes, lándzsahegyként működő és hatékony közvetítését a magyar kultúrának létrehozni" - fogalmazott Csák János.



A miniszter célként jelölte meg, hogy a jövőben "minél több magyar és külföldi tudjon részesülni a magyar kultúra gyümölcseiből".



Elmondta: rengeteg jó kiállításunk van, melyekről nem lehet hallani, ugyanis a múzeumok nem képesek arra, hogy ezeket hatékonyan megmutassák. Ezért a jövőben olyan, a múzeumokat támogató marketing akciók lesznek, "melyek felkínálják a nézőknek azt a palettát, amelyet a magyar kultúra - az írott és a tárgyi örökségünk - fel tud kínálni".



Csák János Klebelsberg Kunót idézve feladatként jelölte meg, hogy támogatni kell a magaskultúrát, a magyar nagy teljesítmények létrehozását, ezt nemzetközileg be kell mutatni, a nemzetközi nagy teljesítményeket ide kell hozni, de a legfontosabb, hogy el kell vinni a kultúrát a nemzet széles rétegeihez.



Ez a feladat pedig nem különböző különálló, hanem egy robosztus intézménnyel valósítható meg - fűzte hozzá a miniszter.



Emlékeztetett: miniszteri tisztsége kezdetekor a kultúrára költött állami forrásoknak a hetven százaléka Budapestre, míg harminc százaléka vidékre került. Ez az arány a főváros esetében most 64 százalék, míg a vidék részesedése feljebb ment.



Csák János hangsúlyozta, hogy létrehoztak egy olyan programot, mely a 173 hazai járásra épít és amelynek részeként a nemzet nagy kulturális intézményei olyan csomagokat állítanak össze, melyekért nem kell feljönni Budapestre, hanem ezeket elviszik a járásközpontokba.



Elmondta: a program kísérleti szakasza április 30-án végződik 43 járásban és rendkívül sikeres lett. A programra források lesznek átcsoportosítva és május 1-től ezt további intézményekre terjesztik ki.



"Nem csak Budapesten születnek meg a jövő alkotói, a jövő közönsége, a jövő mecénásai" - fogalmazott a tárcavezető, hozzátéve: a jövőbeli tehetségeket el kell érni, hogy alkotó vagy jó közönség, esetleg mecánás váljék belőlük.



Csák János emlékeztetett: az Erasmus-ösztöndíjjal kapcsolatban kialakult akadályoztatás miatt kialakították a Pannonia Programot, amely nagyjából hasonló méretű, mint az Erasmus és az egész világra kiterjed, mind az oktatók, mind a hallgatók mobilitására.

A miniszter kiemelte: a Brüsszellel fennálló sok vita ellenére biztató az Erasmus Programnak és a Horizont Programnak a jóváhagyása is.

"A tudományos világ elég átlátható. Annak érdekében, hogy kialakuljon egy konszenzus, megújítottunk három testületet: van a Nemzeti Tudománypolitikai Tanács, van a HUN-REN irányító bizottsága és létrehoztunk egy kutatási kiválósági tanácsot, melynek az elnöke Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus lett" - mondta Csák János, hozzátéve, hogy a Neumann János Programot mindhárom testület és a kormány is jóváhagyta.

"A Zeneakadémia az egyetlen olyan egyetemünk, mellyel nagyon nehéz együttműködni. Minden más egyetemmel - legyen az modellváltott egyetem, legyen az egyházi, vagy magánegyetem - kitűnő a kapcsolat" - fogalmazott Csák János.

Mint elmondta, Kotán Attila, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kancellárja az egyik legkitűnőbb szakember. Gazdaságilag a Zeneakadémia teljesen rendben van, 2022-höz képest az egyetem költségvetése húsz százalékkal megnőtt.

"Mi, mint a magyar kormány, tiszteletben tartjuk azt, hogyha egy ilyen szenátus van, akkor mutassák meg, hogy mit tudnak. De az egy teljes félreértés, hogy a Zeneakadémiának a szakmai, oktatási, tudományos és nemzetközi teljesítménye a kancelláron múlna" - mondta Csák János.

A Zeneakadémia oktatási, kutatási és nemzetközi teljesítménye siralmas - fogalmazott a tárcavezető.



MTi