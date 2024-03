Stoltenberg vállon veregette önmagát

2024. március 14. 13:35

Az elmúlt év során a világ veszélyesebb hellyé vált, de a NATO megerősítette védelmét és rendkívül erős katonai erejét az Atlanti-óceán mindkét oldalán - jelentette ki a NATO-főtitkár Brüsszelben csütörtökön.

Jens Stoltenberg, a 2023-as évet értékelő beszédében kiemelte, a NATO felkészültsége javult, kész válaszokat adni a váratlan biztonsági kihívásokra. "A katonai szövetség megerősítette kollektív védelmét és közelebb hozta Ukrajnát a NATO-hoz" - fogalmazott.



Ukrajnával kapcsolatban kijelentette: az országnak azonnali további támogatásra van szüksége. A szövetségeseknek most kell teljesíteniük fegyver- és lőszerszállításra vonatkozó vállalásukat, ugyanis - mint kiemelte - a harctéren minden nap számít.



"Politikai akarat kérdése a döntések meghozatala" - fogalmazott Stoltenberg, majd hozzátette: a befeketés a védelmi iparba nagyobb biztonságot jelent a szövetségeseknek, több ellátást Ukrajna számára, és több magasan képzett munkahelyet Európában és Észak-Amerikában.



Szavai szerint történelmi hiba lenne megengedni Vlagyimir Putyin orosz elnöknek, hogy győzedelmeskedjen.



"Ha Putyin nyer, az veszélyes üzenetet küldene a világ tekintélyelvű vezetőinek, hogy céljaikat háborúval és erőszakkal is elérhetik. Ukrajna támogatása nem jótékonyság, hanem saját biztonsági érdekünk" - fogalmazott.



Kérdésre válaszolva a NATO-főtitkár azt mondta, nem vár változást a közelgő oroszországi választásoktól. Az oroszországi választások sokkal kevésbé lesznek szabadok, mint legutóbb - közölte.



A szabad és tisztességes választásokon való részvétel joga minden demokratikus társadalom sajátja. Az orosz állampolgárok azonban nem számolhatnak sem a szabadsággal, sem a tisztességgel, mert ezen értékek védelmezői meghaltak, börtönben vannak, vagy száműzetésben élnek - emelte ki.



Minden kísérlet arra, hogy választásokat tartsanak a megszállt ukrán területeken teljes mértékben jogszerűtlen - tette hozzá a főtitkár. Stoltenberg hangsúlyozta továbbá: Finnország biztonságosabb hellyé vált az által, hogy tavaly a NATO tagjává vált. Ahogy minden szövetséges esetében, az ország biztonságát is a közös védelem szavatolja. Ahogy az elmúlt 75 évben, továbbra is több százezer katona, magas készültségű, kiváló képességű légi- és haditengerészeti erők biztosítják tagországok védelmét - tette hozzá.



A NATO-főtitkár a tavalyi éves jelentésében közölte, 2023-ban a védelmi kiadások példátlan mértékben, 11 százalékkal nőttek Európában és Kanadában. Amióta 2014-ben a szövetségesek megállapodtak a védelmi beruházásokról szóló kötelezettségvállalásról, a tagországok több mint 600 milliárd dollárt költöttek védelemre. "Arra számítunk, hogy 2024-ben a szövetségesek kétharmada eléri vagy meghaladja azt a célt, hogy a bruttó hazai termék 2 százalékát védelmi célokra fordítsa" - fogalmazott.



Emlékeztetett: a katonai szövetség idén ünnepli alapításának 75. évfordulóját. "A júliusi washingtoni NATO-csúcstalálkozón az egység, a szolidaritás és az eltökéltség erőteljes üzenetét fogjuk küldeni a háború megelőzése és a béke megőrzése érdekében" - tette hozzá Jens Stoltenberg.



MTi