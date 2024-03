Washingtonban zárult a március 15-i megemlékezések sora

2024. március 16. 08:51

Washingtonban a magyar nagykövetségen a helyi diaszpóra tagjai számára rendezett hivatalos megemlékezéssel zárultak a március 15-i ünnepségek pénteken.

Takács Szabolcs nagykövet emlékeztetett, hogy március 15-én hagyományosan az amerikai fővárosban és környékén élő magyarokat hívják ünnepelni, és ez így volt idén is.



A diplomata az MTI-nek hangsúlyozta, hogy az 1848-49-es szabadságharc bukását követően a magyar honvédek az Egyesült Államokban is letették névjegyüket, Kossuth Lajos pedig 1851-ben emlékezetes beszédeket tartott a tengerentúlon, amivel a szabadságszerető magyar nép képét alakította ki, egy nemzetét, amely évszázadokon át küzdött a szabadságért.



Március 15-e, a nemzeti ünnep egybeesett a Washingtontól néhány száz kilométerre, a NATO norfolki transzformációs parancsnokságán tartott másik megemlékezéssel, amelyen Magyarország, valamint Lengyel- és Csehország NATO tagságának 25. évfordulójára emlékeztek. Ezzel kapcsolatban a nagykövet beszámolt arról, hogy felhívta a figyelmet a magyar elkötelezettségre a NATO szövetség iránt, és azt is kifejtette az ott tartott megbeszélésen, hogy a magyar költségvetési hozzájárulás a NATO-hoz azt a célt szolgálja, hogy a "katonai szervezet valóban egy védelmi szövetség legyen, olyan katonai erő, amely elrettentő, de az elrettentő erőnek a békét kell szolgálnia".



A nagykövetségen tartott ünnepségen állami kitüntetést, a Magyar Éremrend lovagkeresztjét vehette át Latkoczy Emese, a Magyar Emberi Jogok Alapítvány igazgatója és egyik létrehozója a diaszpóra magyarsága és a Kárpát-medencei magyar közösségek jogvédelméért végzett munkájáért.



Március 15-e jegyében a washingtoni magyarok vasárnap a Kossuth Alapítvány szervezésében Kossuth közösségi emlékfutást is tartanak, a magyar külképviselet épületénél álló Fabriczi Kováts Mihály huszárezredes szobra és a washingtoni belvárosban működő Kossuth Ház között.

Fabriczi Kovács Mihály – wikipedia



A Karcagról elszármazott Fabriczi Kováts Mihály az amerikai függetlenségi háborúban harcoló huszárezredes volt, akit az amerikai lovasság egyik megteremtőjeként tisztelnek az Egyesült Államokban, és aki Charleston ostrománál vesztette életét. Születésének 300. évfordulójára emlékeznek idén.

MTi