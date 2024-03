Iskolai ünnepség alatt megerőszakolt egy kiskorú lányt

2024. március 16. 12:58

Elrendelte a Miskolci Járásbíróság annak a fiatalkorúnak a letartóztatását, aki erőszakoskodott egy lánnyal az encsi iskolai ünnepség idején; a fiút szexuális erőszakkal és a személyi szabadság megsértésével gyanúsítják - közölte a Miskolci Törvényszék szombaton az MTI-vel.

Azt írták, hogy a fiatalkorú az Encsi Általános Iskolában március 13-án, a hatodik óra után egy iskolatársát, egy kiskorú lányt beszélgetés ürügyén becsalta egy tanterembe, míg az aulában a március 15-i ünnepség zajlott.



A fiú megszorította a sértett nyakát, kezeit lefogta, majd a nadrágját lehúzva erőszakkal szexuális cselekményt végzett vele. Mivel közben a folyosóról hangok szűrődtek be, az erőszakkal felhagyott, kiment a tanteremből, de kívülről zárva tartotta az ajtót, hogy a sértett ne tudjon kimenni.



A lány ekkor segítségért kiabált, ezt meghallotta a keresésére indult egyik osztálytársa a folyosón, és figyelmeztette a gyanúsítottat, hogy engedje ki a sértettet.



A bántalmazás következtében a lány nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett - írták.



Hozzátették, a cselekmény alkalmas lehet 18. életévét be nem töltött személy sérelmére, erőszakkal elkövetett szexuális erőszak és a személyi szabadság 18. életévét be nem töltött személy sérelmére, aljas indokból elkövetett megsértése bűntett megállapítására.



A bíróság szerint a kiszabható büntetés súlyosságára figyelemmel tartani lehet a gyanúsított szökésétől, elrejtőzésétől, és attól, hogy szabadlábon hagyása esetén megfélemlítené vagy megpróbálná befolyásolni a tanút, ezért egy hónapra elrendelték a fiatalkorú letartóztatását, amelyet javítóintézetben kell végrehajtani. A végzés végleges.

MTI; Gondola