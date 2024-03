Labdarúgó NB I - A Paks kikapott Diósgyőrben

2024. március 16. 18:38

A tabellán második helyezett Paksi FC 2-1-re kikapott Diósgyőrben a labdarúgó NB I 25. fordulójának szombati játéknapján.

A miskolciak már öt tétmérkőzés óta veretlenek, a tolnaiakat pedig 2020 februárja után győzték le ismét.

NB I, 25. forduló:

Diósgyőri VTK-Paksi FC 2-1 (1-1)

----------------------------------

Miskolc, 5587 néző, v.: Erdős

gólszerzők: Jurek (19.), Klimovics (72.), illetve Könyves (2.)

sárga lap: Lenzsér (18.), Papp (54.), Vas (66.)

Diósgyőr:

--------

Ogyincov - Gera, Szatmári, Lund, Stephen - Vallejo (Csorbadzsijszki, 82.), Holdampf, Bényei (Klimovics, 69.) - Jurek (Pernambuco, 69.), Szabó L. (Edomwonyi, 62.), Pozeg Vancas (Acolatse, 62.)

Paks:

----

Simon B. - Lenzsér (Balogh B., a szünetben), Kinyik, Papp K., Szabó J. - Kovács K., Vas, Mezei (Hanh, 76.), Osváth (Silye, 58.) - Tóth B. (Haraszti, a szünetben), Könyves (Böde, 68.)

A tolnaiak már bő másfél perc után előnybe kerültek Könyves Norbert remek egyéni teljesítményének köszönhetően. A házigazdák a kapott gól után szinte azonnal támadásba lendültek, és Jurek Gábor szabadrúgás utáni bombagóljával csakhamar az egyenlítés is összejött nekik. A játék képe ezt követően sem változott, a DVTK futballozott kezdeményezőbben, ez a labdabirtokláson és a kapura lövések számán is meglátszott, de a szünetig újabb gól nem született.



A második félidőben sokkal eseménytelenebb volt a játék, visszafogottabb volt az iram és ez a helyzetek számára is rányomta a bélyegét. A 69. percben kettőt cseréltek a borsodiak: beállt Pernambuco és Vladislav Klimovics, szűk három perccel később pedig előbbi beadásából utóbbi talált a hálóba. A hátrányba került paksiak a hátralévő időben többet tettek az újabb találat megszerzéséért, mint korábban, de nem jártak sikerrel.



